Ibai Llanos alaba a México tras dar como favorito a Ecuador: “El mejor equipo del Mundial”

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Ibai Llanos habla del triunfo de México Foto: Reuters | Getty

Ibai Llanos, el famoso streamer español, alabó a la Selección Mexicana tras imponerse 2-0 a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En un video publicado en su cuenta de Instagram analizó al equipo mexicano, catalogado por el creador de contenido como el mejor del torneo junto con Francia.

Ibai Llanos asegura que México es la mejor selección del Mundial

Ibai Llanos, uno de los streamers españoles más vistos del mundo, habló sobre la victoria de México, que con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez logró vencer al conjunto ecuatoriano, considerada como una de las selecciones con mejor defensa de Sudamérica.

“Qué paliza, qué exhibición, qué equipazo es México. Santo Dios la que le ha pegado México a Ecuador. Yo pensaba que Ecuador ganaría en el día de hoy por una cuestión muy sencilla: he confiado mucho en Ecuador antes del Mundial. Pensaba que era una de las mejores selecciones sudamericanas y creo que habían hecho una racha de 17 partidos sin perder”. Ibai Llanos

Para Ibai, el conjunto mexicano, que marcha con paso perfecto y sin haber recibido gol en el torneo, es una de las mejores selecciones, comparándolo únicamente con el combinado francés.

“Eran un auténtico equipazo. Bueno, México ha demostrado que ahora mismo es el mejor equipo del Mundial junto a Francia, mejor que España, mejor que Brasil. Es una auténtica locura lo de México”. Ibai Llanos

En el video habla sobre cómo los equipos han priorizado la defensa al momento de jugar, pero México optó por atacar desde los primeros minutos, logrando doblegar a los ecuatorianos y dando una gran demostración de fútbol.

Asimismo, alabó a Gil Mora, el joven mexicano que está sorprendiendo con su nivel de juego, incluso pidiendo al presidente del Real Madrid que vaya por él.

Ahora, México se medirá contra la selección de Inglaterra el próximo domingo 5 de julio, después de que los ingleses vencieran al combinado de RD Congo con dos goles de su delantero estrella, Harry Kane.

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