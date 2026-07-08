Gilberto Mora se gradúa de la preparatoria tras jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

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Gil Mora ovacionado en su graduación Foto: Pexels | Reuters

Gilberto Mora se graduó de la preparatoria después de ser uno de los jugadores que representó a México en el Mundial 2026.

Aunque su participación en el torneo terminó tras perder contra Inglaterra en octavos, la ovación que recibió por parte de sus compañeros durante la ceremonia de graduación, al mencionar su nombre, se ha hecho viral.

DEL MUNDIAL… A LA GRADUACIÓN🇲🇽🎓



Gilberto Mora sigue coleccionando momentos inolvidables. Tras brillar con la selección mexicana en el Mundial, el juvenil vivió otro día especial: se graduó de la preparatoria.

Su nombre desató una ovación durante la ceremonia, reflejo del… pic.twitter.com/m6wVLzuykZ — Claro Sports (@ClaroSports) July 8, 2026

Gil Mora, ovacionado en ceremonia de graduación

El futbolista del equipo Xolos, que fue parte de la Selección Mexicana en esta justa mundialista, recibió una ovación durante la ceremonia de graduación del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana.

Fue cuando mencionaron el nombre del futbolista que sus compañeros de inmediato aplaudieron y gritaron en señal de celebración, sobre todo por su gran desempeño durante la justa mundialista organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque en los videos no se puede apreciar si él está presente, algunos aseguran que no asistió a la ceremonia, pues cabe recordar que hace unos días seguía concentrado con la Selección Nacional Mexicana.

Gilberto Mora en el Mundial 2026.

El futuro de Gilberto Mora

Por el momento, Gilberto Mora sigue perteneciendo al equipo de Xolos de Tijuana, pero existen rumores sobre un posible fichaje a equipos europeos, sobre todo tras su buena actuación con la Selección Mexicana en el Mundial.

Aunque esto de momento no puede ser posible por las propias reglas de la FIFA, pues existe un artículo donde se prohíbe la contratación de jugadores internacionales menores de edad por parte de los equipos.

Es por esto que, de momento, el futbolista no puede aceptar ofertas de Europa, en caso de que existan, pero el deseo de los aficionados por tener al mexicano entre los suyos sigue presente.

Pues, incluso, la actriz Michelle Mao, quien ha brillado en la serie “Bridgerton”, le ha pedido al futbolista que vaya a jugar al Liverpool.

Cabe resaltar que Gilberto Mora cumpliría la mayoría de edad el 14 de octubre de este año, por lo que su pase a un equipo europeo en el mercado invernal es una posibilidad.

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