Muere uno de los hijos de El Santo: quién fue Héctor Rodolfo Guzmán y el legado que deja a la lucha libre

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Murió Héctor Rodolfo Guzmán, uno de los hijos de El Santo Foto Uno TV

Héctor Rodolfo Guzmán, uno de los hijos del luchador ‘El Santo’, murió el domingo 5 de julio, así lo dio a conocer su familia a través de redes sociales.

Fue el tercer hijo del ícono de la lucha libre mexicana, aunque él no formó parte de ese mundo como su hermano, quien adoptó el personaje de ‘El Hijo del Santo’.

Muere uno de los hijos de El Santo

Héctor Rodolfo fue uno de los hijos de El Santo y su primer matrimonio con María de los Ángeles Rodríguez. Aunque terminó lejos de los cuadriláteros, nunca estuvo alejado de la dinastía del “Enmascarado de Plata”.

Su fallecimiento fue dado a conocer por su hijo, el luchador ‘Axel, Heredero de Plata’, mediante un comunicado en el que compartió los detalles sobre los honores fúnebres que recibiría.

De momento, no se han brindado más detalles ni información oficial sobre las causas del deceso.

“La familia Guzmán Rodríguez tiene la pena de participarle el sensible fallecimiento de nuestro amado Rodolfo Guzmán Rodríguez.” Axel, Heredero de Plata

Solo se sabe que su fallecimiento se produjo el pasado domingo 5 de julio, pues también Karla García, hija de Huracán Ramírez, publicó una esquela en su honor.

Cabe mencionar que, debido a que se mantuvo alejado de los reflectores del ring y de la vida pública, se sabe poco sobre la vida de Héctor Rodolfo, más allá de su relación con los luchadores de la dinastía de El Santo.

El legado de Héctor Rodolfo en la lucha libre

El Santo se consagró por su desempeño en el cuadrilátero, pero también por su aparición en diversas películas como protagonista. Sin embargo, no todos sus hijos siguieron su camino.

A pesar de que Héctor Rodolfo decidió dedicarse a algo diferente, su cercanía con el legado de su padre siempre estuvo presente, al grado de que su hijo siguió el camino de subirse al ring con el nombre de “Axel, Heredero de Plata”, en un claro homenaje a su abuelo.

Axel, quien compartió la noticia, también ha utilizado sus redes sociales para hablar sobre cómo fueron sus días junto a su abuelo, el emblemático “Enmascarado de Plata”.

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