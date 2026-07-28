Guido Pizarro presentó su renuncia a Tigres; el club la aceptó

GENERANDO AUDIO...

Guido Pizarro deja de ser técnico de Tigres Foto: Getty

Guido Pizarro renunció como director técnico de Tigres de la UANL, en un comunicado, el club regiomontano confirmó la noticia y nombró a Hernán Elizondo como su entrenador interino.

Por su parte, Guido compartió que su decisión no está relacionada con los resultados del club, que acumula solo un punto de seis posibles en el presente torneo.

Guido Pizarro renuncia como técnico de Tigres

El club Tigres hizo oficial la renuncia de su director técnico, Guido Pizarro, después de estar vinculado a la institución durante 13 años, primero como jugador y después como entrenador, asegurando que su decisión no obedece a una cuestión de resultados.

“Agradezco a Tigres y a todas las personas que trabajan cada día detrás de escena para que este club funcione y crezca: cancheros, utileros, nutricionistas, fisioterapeutas, personal de limpieza, personal administrativo y tantos otros que sostienen esta institución desde el trabajo silencioso. Siempre reconocí su valor y lo seguiré haciendo”.

Guido puntualizó que se va tranquilo con su desempeño en el club y con la esperanza de regresar en algún momento para ser parte de Tigres.

Por su parte, el Club Tigres informó cuál será el cuerpo técnico interino que estará a cargo de los siguientes compromisos del equipo en la Liga MX y la Leagues Cup.

“Para dirigir al plantel en los compromisos que vienen de Liga y Leagues Cup, Hernán Elizondo, técnico de la Sub-21, asumirá el cargo de forma interina y será acompañado por Carlos Turrubiates, técnico de la Sub-19, como auxiliar”.

El desempeño de Guido Pizarro en Tigres

Guido Pizarro acumuló un total de 74 partidos dirigiendo a la escuadra universitaria, donde logró 33 victorias, 22 empates y sufrió 19 derrotas.

En su periodo al frente del equipo felino consiguió dos subcampeonatos: uno de Liga en el Apertura 2025 y otro en la Concachampions 2026, ambos perdidos frente al Toluca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.