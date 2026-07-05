¡Sorpresa total! Noruega derrota a Brasil y avanza a cuartos con doblete de Haaland

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Haaland anota doblete y elimina a Brasil. Foto: AFP

La selección de Noruega firmó una de las mayores sorpresas del torneo al derrotar 2-1 a Brasil en el Estadio Nueva York, el protagonista absoluto fue Erling Haaland, quien apareció en el tramo final para romper el cero y después sentenciar el partido con un doblete que silenció a la Canarinha.

El golpe es histórico no solo por el marcador, sino por el contexto, Noruega elimina a una potencia como Brasil en fase de eliminación directa y firma su mejor actuación reciente en un Mundial, instalándose en los cuartos de final.

El festejo de los noruegos no se hizo esperar y comandados por Haaland hicieron el ya tradicional “remo vikingo” característico y que ya es tendecia es tendencia.

¡EL MÍTICO FESTEJO DE NORUEGA!🇳🇴✨



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El equipo de Ståle Solbakken mostró orden, paciencia y contundencia en el momento decisivo, con un Haaland que confirma su estatus como figura global.

El encuentro fue intenso desde el arranque, Brasil incluso tuvo la oportunidad de adelantarse desde el manchón penal, pero Bruno Guimarães falló ante la enorme intervención de Ørjan Nyland, quien mantuvo con vida a los nórdicos.

A partir de ahí, Noruega creció en posesión y controló por momentos el ritmo del juego, obligando al equipo de Carlo Ancelotti a replegarse más de lo esperado.

En el segundo tiempo, Brasil buscó reacción con Vinícius Jr., Endrick y el ingreso de Neymar, pero la defensa noruega resistió cada embate. Alisson Becker sostuvo a la Canarinha con atajadas clave, aunque el desgaste terminó pasando factura.

En la recta final, Noruega encontró el premio a su insistencia: primero Haaland al 79’ tras un centro preciso, y después otra aparición del delantero del Manchester City para cerrar la eliminatoria al 90’.

¡ESTÁS LOCO, HALAAND! ¡QUÉ GOLAZO HICISTE!

¡LOS ACABASTE! 🤯🇳🇴



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En tiempo de compensación Neymar acercó a los brasileños y anotó desde el manchón penal tras un codazo sobre Casemiro, sin embargo el partido terminó y no le alcanzó al cuadro sudamericano.

Haaland igualó a Lionel Messi y a Kylian Mbappé con un total de 7 goles en este Mundial, con esto logra algo histórico al ser su primer Copa Mundial.

Noruega hace historia

La selección nórdica prácticamente no tenía antecedentes recientes de este nivel en Copas del Mundo, su mejor participación se remonta a 1938 y 1998, cuando alcanzó los octavos de final, sin lograr nunca superar esa barrera.

Desde entonces, había vivido largos periodos de ausencia o discretos pasos en fase de grupos, sin trascender en el torneo, por eso, este triunfo ante Brasil marca un punto de inflexión absoluto, por primera vez en décadas, Noruega rompe su techo histórico y se instala entre los grandes protagonistas del Mundial.

Fracaso de Brasil

Brasil, en cambio, se despide con frustración tras un partido donde generó ocasiones, pero falló en los momentos clave. La Canarinha vuelve a quedarse corta en la fase decisiva, una historia que se repite en momentos de máxima exigencia y que alimenta la narrativa de la “maldición” brasileña en las instancias de eliminación directa en los Mundiales.

En el imaginario de la afición, incluso resurgen episodios virales que han acompañado a la selección en torneos recientes, como el del Mundial de Qatar 2022, cuando un gato apareció de forma inesperada en una conferencia de prensa de Brasil, fue retirado de la mesa por el staff y terminó convertido en meme global, alimentando todo tipo de supersticiones en redes sociales sobre la suerte de la Canarinha.

Mientras tanto, Noruega celebra una noche que ya es parte de su historia grande en las Copas del Mundo.

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