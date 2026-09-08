Muere Roberto “Monito” Rodríguez, leyenda del América

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Muere Roberto “Monito” Rodríguez Foto: Cuartoscuro

El futbol mexicano se encuentra de luto luego de darse a conocer el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez, quien es recordado como una de las figuras históricas del Club América.

La noticia sobre la muerte del exfutbolista y director técnico fue difundida inicialmente por Carlos Reinoso y, posteriormente, confirmada por el conjunto azulcrema a través de sus redes sociales.

“El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto ‘Monito’ Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos”, informó el equipo en su publicación.

El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución.



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/9xPCK5pw6T — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte. Sin embargo, desde semanas atrás se había reportado que Roberto Rodríguez atravesaba por un delicado estado de salud.

¿Quién fue Roberto “Monito” Rodríguez?

Roberto Rodríguez, conocido como “Monito” dentro del futbol, fue un jugador mexicano que consiguió conquistar un campeonato con el América durante la temporada 1970-71, cuando se desempeñaba como volante extremo.

El futbolista comenzó su carrera profesional en 1966 con Zacatepec. Tiempo después llegó a las Águilas del América, equipo con el que consiguió levantar el título de la temporada 1970-71. Después de su paso por el conjunto azulcrema, regresó al club cañero.

Tras poner fin a su etapa como jugador, Rodríguez continuó relacionado con el futbol y permaneció vinculado al América. En distintas ocasiones ocupó el cargo de entrenador interino del primer equipo, mientras también desarrollaba labores dentro de las divisiones juveniles.

Durante la temporada 1988-89, se desempeñó como auxiliar técnico de Jorge Vieira.

Su trayectoria también incluyó a la Selección Mexicana. Entre 1971 y 1972 recibió convocatorias con el combinado nacional, con el que disputó 16 encuentros y consiguió marcar cuatro goles.

Años después, estuvo al frente de la Selección Mexicana Sub-16 que participó en el Mundial de China 1985.

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