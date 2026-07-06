Isaac del Toro brilla de nuevo e impulsa al triunfo de Tadej Pogacar en la Etapa 3 del Tour de Francia 2026

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¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 3 del Tour de Francia? | Foto: AFP

Isaac del Toro terminó la Etapa 3 del Tour de Francia 2026 en el noveno lugar, siendo clave en el triunfo de Tadej Pogacar, su compañero de equipo en el UAE Emirates Team. El ciclista mexicano volverá a la acción este mismo martes 7 de julio en el recorrido de Carcassonne a Foix.

Cabe destacar que el apodado “Torito” logró la victoria en la Etapa 2 del prestigioso evento deportivo y, después de la carrera de este lunes, se encuentra en el cuarto lugar general por detrás de Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

¿Cómo va Isaac del Toro en el Tour de Francia?

El mexicano Isaac del Toro terminó la Etapa 3 del Tour de Francia con un tiempo de 4 horas 45 minutos y 15 segundos, a tan solo cuatro segundos del ganador Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar | UAE Team Emirates – XRG | 4:45:11 +10″ Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 0:02 +6″ Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | +4″ Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobiliy | 0:04 Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché Florian Lipowitz | Red Bull – BORA – hansgrohe Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe Isaac del Toro | UAE Team Emirates Juan Ayuso | Lidl – Trek



El papel del oriundo de Ensenada, Baja California, consistió en abrirle el paso a su compañero de equipo para conseguir la victoria, de acuerdo con el medio deportivo Claro Sports.

“Su trabajo fue determinante para perfilar a Pogacar en el último kilómetro, donde el esloveno encontró el momento preciso para rematar la etapa”, señaló la multiplataforma mexicana.

Isaac del Toro cedió el paso a su compañero y sacrificó sus opciones personales de buscar otra victoria, en una acción que reflejó disciplina táctica y compromiso con el plan del UAE Team Emirates.

Pogacar aprovechó el trabajo del mexicano para imponerse en Les Angles, mientras Del Toro logró sostenerse entre los mejores y finalizar dentro del Top 10, así como en el cuarto lugar general del Tour de Francia.

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 8:46:55 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike “ Remco Evenepoel Red Bull – BORA- hansgrohe 0:23 Isaac del Toro UAE Team Emirates 0:24 Juan Ayuso Lidl – Trek 0:27 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:48 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:53 Lenny Martínez Bahrain – Victorious 1:09 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:11 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 1:17

Isaac del Toro, el mejor joven del Tour de Francia 2026

Aunque Isaac del Toro ya no portará la malla verde que reconoce al líder de la clasificación por puntos en el Tour de Francia 2026, seguirá portando la malla blanca que se le otorga al mejor ciclista joven de la competencia.

El mexicano lidera la clasificación de competidores jóvenes por delante de Juan Ayuso y Paul Seixas, buscando lograr la misma distinción que consiguió en el Giro de Italia 2025.

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