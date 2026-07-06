Trump admite que pidió a la FIFA revisar tarjeta roja a Balogun, jugador de la selección de EE.UU.

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Gianni Infantino y Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revisar la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun, aunque aseguró que nunca solicitó que la sanción fuera anulada.

La declaración ocurrió en la Casa Blanca, un día después de que la FIFA suspendiera el castigo que impedía al atacante disputar los octavos de final del Mundial frente a Bélgica.

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta. Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacer esto”, declaró Trump ante la prensa.

El mandatario sostuvo que la jugada en la que Balogun fue expulsado no ameritaba una tarjeta roja.

“Eso ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad y que por casualidad chocaron entre sí”, afirmó.

Trump cuestiona la regla de suspensión automática

El presidente estadounidense aseguró que desconocía que una tarjeta roja directa implica automáticamente un partido de suspensión y calificó esa disposición del reglamento de la FIFA como “muy injusta”.

Además, lanzó críticas contra el árbitro brasileño Raphael Claus, quien expulsó a Balogun tras revisar la jugada en el videoarbitraje, al señalar que era “un poco sospechoso si revisan su pasado”.

FIFA suspendió el castigo durante un año de prueba

Balogun había sido expulsado por pisar el pie de un defensor bosnio durante la victoria de Estados Unidos por 2-0 en los dieciseisavos de final, por lo que debía perderse el duelo de octavos contra Bélgica.

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la sanción quedaría suspendida durante un periodo de prueba de un año, decisión tomada por su Comisión Disciplinaria con base en el artículo 27 de su Código Disciplinario.

Trump compara el caso con las elecciones de 2020

Tras conocer que Balogun podrá disputar el encuentro frente a Bélgica, Trump afirmó que ambos equipos competirán con plantel completo.

“Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces pueden sentirse muy orgullosos”, dijo.

El mandatario añadió que, si Bélgica derrota a Estados Unidos, dirá que el partido estuvo “amañado”, al comparar el caso con las elecciones presidenciales de 2020, sobre las que reiteró sus afirmaciones de fraude.

Bélgica protesta por la decisión

La suspensión del castigo provocó la reacción de la Federación Belga de Fútbol, que dijo sentirse “asombrada” por una resolución que, a su juicio, contradice el propio reglamento de la FIFA.

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres anotaciones, podrá estar disponible para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Al referirse al caso, Gianni Infantino aseguró haber explicado a Trump que las instancias disciplinarias de la FIFA son “independientes”.

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