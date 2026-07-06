“El sueño termina aquí”: Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana tras eliminación del Mundial

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Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana. Foto: Getty

La etapa de Javier “El Vasco” Aguirre al frente de la Selección Mexicana llegó a su fin este domingo, luego de la derrota 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, disputados en el Estadio Azteca. Tras el encuentro, el estratega confirmó que este fue su último partido como director técnico del Tricolor.

En conferencia de prensa, Aguirre aseguró que deja una base sólida para su sucesor, Rafael Márquez, a quien consideró preparado para asumir el nuevo ciclo de la selección nacional de cara a los próximos compromisos.

Javier Aguirre confirma su salida de la Selección Mexicana

El entrenador de 67 años reiteró que con la eliminación de México concluye su tercera etapa como seleccionador nacional: “el sueño termina aquí”.

También expresó que el partido frente a Inglaterra marcó su despedida del equipo y del Estadio Azteca.

Es mi último partido con la Selección Mexicana y el último en el estadio Azteca. Me hubiera gustado despedirme de mi gente con una victoria.

Vasco Aguirre respalda a Rafael Márquez como nuevo entrenador

Sobre el futuro del Tri, Javier Aguirre aseguró que Rafael Márquez cuenta con las condiciones necesarias para dirigir a la selección: “está más que capacitado”.

Además, señaló que el exdefensa recibirá un grupo con una base sólida para continuar el proyecto.

Aguirre reconoce errores ante Inglaterra y agradece a sus jugadores

El técnico mexicano lamentó que el equipo no lograra realizar “el partido perfecto” que requería enfrentar a una selección como Inglaterra.

No te puedes equivocar y hoy nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro.

También destacó la diferencia entre ambas selecciones al señalar que el conjunto inglés aprovechó las oportunidades y justificó su posición en el ranking de la FIFA.

¡SE CIERRA UNA ETAPA!🥹🇲🇽



Javier Aguirre pone fin a su ciclo con la selección mexicana y también se despide del Estadio Azteca. Tras la eliminación en el Mundial, el estratega deja el banquillo nacional con el orgullo de haber liderado al equipo en una justa mundialista que… pic.twitter.com/DMB6lPmz9I — Claro Sports (@ClaroSports) July 6, 2026

Pese a la eliminación, Aguirre aseguró sentirse orgulloso del trabajo realizado durante su gestión y agradeció el compromiso de sus futbolistas: “los 26 me hicieron muy feliz”.

Antes de abandonar el cargo, reveló que abrazó a todos los jugadores y a Rafael Márquez, a quien ofreció su apoyo durante la transición rumbo al siguiente proceso de la Selección Mexicana.

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