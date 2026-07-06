Santiago Giménez habría sufrido un esguince en el tobillo en el México vs Inglaterra

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Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana | Reuters

Santiago Giménez sufrió una lesión en los minutos finales del partido entre la Selección Mexicana y el conjunto inglés, donde México terminó siendo eliminado del Mundial al perder 3 goles a 2.

De acuerdo con la información de Claro Sports, el futbolista fue trasladado para ser sometido a exámenes médicos que diagnosticaron un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

¡PREOCUPACIÓN POR SANTI GIMENEZ!🤕🇲🇽



Claro Sports pudo saber que Santiago Gimenez fue sometido a estudios médicos, los cuales habrían arrojado un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. De confirmarse el diagnóstico, el delantero mexicano podría estar fuera de las… pic.twitter.com/P8X8jJA3G1 — Claro Sports (@ClaroSports) July 6, 2026

Santiago Giménez sufre lesión durante la eliminación de México

En los momentos finales del partido entre México e Inglaterra, el jugador del AC Milán fue a disputar el balón contra Djed Spence durante el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Pero terminó sufriendo una lesión cuando se torció el tobillo tras pisar mal, lo que lo llevó a salir del campo y dejar al conjunto mexicano con 10 hombres.

En las imágenes del partido se puede ver cómo ‘Santi’ terminó tendido en el campo y fue ayudado por Roberto ‘Piojo’ Alvarado para salir de la cancha y recibir asistencia mientras el partido se reanudaba.

Según la información obtenida por Claro Sports, la lesión se trata de un esguince de segundo grado en el mismo tobillo en el que presentó problemas durante el año pasado y que provocó su ausencia del cuadro italiano por varios meses.

Asimismo, el propio Javier Aguirre, en la conferencia de prensa, aseguró que el futbolista fue trasladado al hospital para su valoración.

“Estamos esperando el diagnóstico de Santi, que se fue al hospital”. Javier Aguirre

Cabe señalar que el delantero entró al encuentro al minuto 61 tras la salida de Gil Mora, en el partido donde México terminó eliminado del Mundial.

¿Cuánto tiempo podría estar Santiago Giménez sin jugar?

Un esguince de tobillo consiste en una lesión de los ligamentos del pie provocada por el estiramiento o la rotura de los mismos.

En el caso de uno de segundo grado, según la clínica ABC, se considera una lesión moderada, donde los ligamentos solo muestran un desgarro parcial, por lo que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del paciente.

Pero se estima que pueda estar fuera de las canchas entre tres y seis semanas.

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