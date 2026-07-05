Isaac Del Toro hace historia: gana su primera etapa en el Tour de Francia y no puede creerlo

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Foto: Reuters

El mexicano Isaac Del Toro consiguió este domingo la primera victoria de su carrera en el Tour de Francia, al imponerse en la segunda etapa de la edición 2026, disputada con final en Barcelona, un triunfo que calificó como “increíble” tras cruzar la meta.

🤩 Now that’s quite a way to kick off your Tour de France career! Congrats Isaac! 🇲🇽



🤩 Voilà une magnifique manière de découvrir le Tour de France ! Bravo Isaac ! 🇲🇽#TDF2026 pic.twitter.com/T5GNQHX8O2 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

Isaac Del Toro celebra un triunfo histórico

A sus 22 años, el ciclista del equipo UAE logró su primer triunfo parcial en la carrera más importante del ciclismo mundial y reconoció que aún le cuesta asimilar lo conseguido.

“Todavía no me lo creo, esto que acabo de conseguir. Es simplemente increíble“, declaró Del Toro tras la etapa.

El mexicano aseguró que el resultado representa el esfuerzo realizado durante años para competir al más alto nivel.

💪 A masterful final kilometre from the formidable duo of @TeamEmiratesUAE and a stunning first victory for Isaac Del Toro!



💪 Un dernier km maitrisé par le duo de choc d' @TeamEmiratesUAE et une éclatante première victoire pour Isaac Del Toro ! #TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/7wcrauTavk — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

Pogacar cedió la victoria a su compañero

El plan inicial del equipo era buscar el triunfo del esloveno Tadej Pogacar, cuatro veces campeón del Tour de Francia. Sin embargo, en el ascenso final a Montjuïc, el desarrollo de la carrera permitió cambiar la estrategia.

Del Toro explicó que siguió las indicaciones del equipo durante toda la jornada, pero al contar con una ventaja suficiente sobre el resto de los competidores recibió la oportunidad de disputar la victoria.

En los metros finales, Pogacar verificó que ningún rival se acercaba y optó por dejar que su compañero cruzara primero la meta como reconocimiento a su trabajo.

Así quedó la etapa

Detrás de Isaac Del Toro terminaron el belga Remco Evenepoel, en el tercer puesto, y el líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard, quien conservó el liderato.

Tras esta victoria, Del Toro ascendió al cuarto lugar de la clasificación general, a 16 segundos de Vingegaard.

Por su parte, Pogacar quedó segundo en la general, a seis segundos del ciclista danés.

México celebra una victoria histórica

El triunfo representa un nuevo logro para el ciclismo mexicano y confirma a Isaac Del Toro como una de las principales promesas del pelotón internacional.

Aunque llegó al Tour de Francia 2026 con el papel de apoyar a Tadej Pogacar, el mexicano ya escribió una página importante en su carrera al conquistar su primera etapa en la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial.

Felicitan a Isaac Del Toro por su histórica victoria

La victoria de Isaac Del Toro en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 generó reacciones de felicitación por parte de autoridades mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el logro del ciclista a través de su cuenta de X, donde publicó un breve mensaje:

“Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026“.

Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 👏🏽👏🏽👏🏽 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 5, 2026

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, destacó la importancia del resultado para el deporte mexicano.

“¡Imposible no emocionarse! Qué grande eres, Torito. Hoy Isaac del Toro conquistó la segunda etapa del Tour de Francia. Después de 36 años, México vuelve a tener un ganador de etapa en el Tour“, escribió en redes sociales.

¡Imposible no emocionarse! 🥹🔥 Qué grande eres, Torito 🇲🇽🚴🏻



Hoy Isaac del Toro conquistó la segunda etapa del Tour de Francia 🔥



Después de 36 años, México vuelve a tener un ganador de etapa en el Tour 🇲🇽🙌🏻 pic.twitter.com/RZ2nZ71VUf — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) July 5, 2026

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