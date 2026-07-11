Isaac del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia 2026 tras una intensa Etapa 8

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¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 8 del Tour de Francia? | Foto: AFP

Isaac del Toro terminó la Etapa 8 del Tour de Francia 2026 en el lugar 46; sin embargo, esto le bastó para mantenerse un día más en el podio general de la competencia y conservar la malla blanca que reconoce al mejor ciclista joven del prestigioso evento deportivo.

El belga Tim Merlier ganó la octava etapa este sábado 11 de julio; sin embargo, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard siguen siendo los líderes generales de la competencia, por delante del oriundo de Ensenada, Baja California.

Isaac del Toro sigue peleando los primeros puestos del Tour de Francia

Isaac del Toro completó sin contratiempos la octava etapa del Tour de Francia 2026 y conservó el tercer lugar de la clasificación general después del recorrido de 180.4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac.

El ciclista mexicano de UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en la posición 46, dentro del pelotón y con el mismo tiempo del ganador, en una jornada que no provocó diferencias entre los principales aspirantes al título en la clasificación general.

Tadej Pogacar | UAE Team Emirates-XRG | 28:49:07 Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | +2:42 Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | +3:27 Remco Evenepoel | Red Bull-BORA-hansgrohe | +3:30 Juan Ayuso | Lidl-Trek | +3:34 Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | +3:55 Florian Lipowitz | Red Bull-BORA-hansgrohe | +4:00 Lenny Martínez | Bahrain Victorious | +4:21 Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | +4:57 Mathias Vacek | Lidl-Trek | +7:10

Fuente: Tour de France 2026

Isaac del Toro se mantiene como líder de la clasificación de los jóvenes después de ocho etapas del Tour de Francia 2026. El mexicano registra un tiempo acumulado de 28:52:34 y conserva siete segundos de ventaja sobre Juan Ayuso.

Paul Seixas ocupa la tercera posición a 28 segundos, mientras Lenny Martínez se encuentra a 54 segundos. Del Toro defendió el maillot de los jóvenes en una jornada diseñada para los velocistas, de acuerdo con Claro Sports.

Así le fue a Isaac del Toro en la Etapa 8 del Tour de Francia 2026

El mexicano Isaac del Toro permaneció resguardado durante el recorrido entre Périgueux y Bergerac, mientras su equipo controló la carrera alrededor de Tadej Pogacar.

El resultado permitió al mexicano conservar simultáneamente el tercer puesto de la clasificación general y el primer lugar entre los jóvenes antes de una etapa 9 con cuatro ascensos puntuables y 3,300 metros de desnivel positivo.

Por su perte, Tim Merlier conquistó la octava etapa del Tour de Francia 2026 con un tiempo de 3:52:50, después de imponerse en la llegada masiva a Bergerac.

La jornada comenzó con una escapada formada por Liam Slock, Thibaut Guernalec y Jakub Otruba, quienes alcanzaron una diferencia cercana a los dos minutos sin representar una amenaza para los primeros lugares de la clasificación general.

Slock sumó los puntos de montaña en la Côte de Domme y la Côte du Buisson-de-Cadouin, mientras Otruba pasó primero por el esprint intermedio de Saint-Cyprien.

Liam Slock continuó en solitario durante el tramo final y todavía conservaba más de un minuto de ventaja a 20 kilómetros de la llegada. Los equipos de los velocistas aumentaron el ritmo rumbo a Bergerac y alcanzaron al corredor de Lotto-Intermarché a 1.5 kilómetros de la meta.

En el esprint, Merlier encontró el espacio para superar a Biniam Girmay y Olav Kooij y consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia 2026.

¿Cuándo será la Etapa 9 del Tour de Francia?

La etapa 9 del Tour de Francia 2026 continúa este domingo 12 de julio, después de una octava jornada en la que el belga Tim Merlier confirmó su dominio entre los velocistas al imponerse por segundo día consecutivo en un esprint masivo en Bergerac.

Los aficionados de México y Centroamérica podrán comenzar a seguir la actividad de Isaac del Toro a las 05:35 horas (tiempo del Centro de México).

Claro Sports ofrecerá un recuento de los mejores momentos de esta y cada una de las etapas del Tour de Francia 2026 con una cobertura completa que incluye el análisis, los comentarios y las estadísticas más relevantes.

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