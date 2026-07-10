La Tigresa del Oriente se suma a la tendencia de Haaland y le compone una canción: video

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La Tigresa del Oriente compuso canción a Erling Haaland Foto: Reuters

Erling Haaland se ha vuelto la sensación de internet tras el gran torneo que está teniendo en el Mundial 2026, donde está peleando por ser el goleador. Incluso, La Tigresa del Oriente le hizo su propia canción, la cual está disponible en sus redes sociales.

El delantero de Noruega aparece en diversos memes, videos y canciones en las redes sociales, publicaciones a las que de vez en cuando reacciona desde su perfil de Instagram.

La canción de La Tigresa del Oriente a Erling Haaland

La cantante y creadora de contenido peruana conocida como La Tigresa del Oriente nuevamente se sumó a una nueva tendencia y ahora ha creado su propia versión de la canción de Haaland.

Basándose en el tema de 1979 Moskau, de Dschinghis Khan, entregó una versión que algunos consideraron divertida. Incluso, hay seguidores que han etiquetado al futbolista esperando que reaccione al video.

Por su parte, el delantero y la selección de Noruega buscan seguir avanzando en el torneo y llegar a las semifinales, después de que con dos goles suyos lograron dejar fuera a Brasil. Ahora será Inglaterra su oponente en un partido programado para este sábado 11 de julio a las 15:00 horas.

¿Quién es La Tigresa del Oriente?

Juana Judith Bustos Ahuite, nombre real de La Tigresa del Oriente, nació el 22 de noviembre de 1944 en Perú y con sus canciones se ha hecho viral.

La compositora, actriz, cantante y peluquera comenzó su carrera como solista en 2006 tras publicar en la plataforma de YouTube su canción ‘Nuevo Amanecer’, tema que llegó a tener más de 10 millones de reproducciones en total.

En los últimos años ha estado muy presente en las redes sociales, sumándose a diferentes tendencias con su música. Un ejemplo, además de la canción dedicada a Haaland, fue recrear el tema ‘El Día del Amigo’, de Ca7riel y Paco Amoroso.

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