Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que jugó ante México en el Mundial 2026, a los 25 años

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Jayden Adams jugó el Mundial 2026 en México | Foto: AFP

Jayden Adams, mediocampista que recién disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica, fue hallado muerto este sábado 11 de julio a los 25 años, según confirmó Gayton McKenzie, Ministro de Deporte, Artes y Cultura de la República de Sudáfrica, a través de un comunicado.

“Con profunda conmoción y gran pesar he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de Bafana Bafana, a los 25 años de edad”. Departamento de Deporte, Artes y Cultura de Sudáfrica

Cabe destacar que Jaylen Adams tuvo actividad durante el partido inaugural del Mundial 2026 ante México, en el que los “Bafana Bafana” perdieron por marcador de 0-2 en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

Todo lo que se sabe de la muerte de Jayden Adams

La policía sudafricana anunció la apertura de una investigación después de hallar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una casa de Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo, para esclarecer las causas del deceso.

Hasta el momento, no se han confirmado las razones del fallecimiento de Jayden Adams, de acuerdo con AFP.

La Unión de Futbolistas Sudafricanos lamentó que “la muerte nos arrebató cruelmente a uno de los nuestros”, según escribió a través de su cuenta de X.

Por su parte, la Confederación Africana de Futbol (CAF) expresó que “el futbol pierde a uno de los suyos“.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo estar inmensamente triste por la noticia y envió sus condolencias en nombre de todos los trabajadores de la federación y la comunidad global del futbol.

Jayden Adams apenas había jugado el Mundial 2026

Jayden Adams, jugador de Mamelodi Sundowns, disputó los tres partidos de Sudáfrica en la primera fase del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el marco del Grupo A.

El mediocampista fue titular en el partido inaugural de la justa mundialista ante México, en donde fue titular y fue sustituido al minuto 60 por Themba Zwane quien, a su vez, fue expulsado en los últimos minutos del encuentro.

También fue titular en el juego de Sudáfrica ante Chequia, mientras que en el partido final de la fase de grupos contra Corea del Sur fue suplente y entró al terreno de juego en el minuto 80.

Cabe destacar que los “Bafana Bafana” lograron la hazaña de calificar a los dieciseisavos de final, en donde quedarían elimiandos ante Canadá por marcador de 1-0; Jayden Adams no tuvo minutos.

¿Quién fue Jayden Adams? Así lo recuerdan en Sudáfrica

Jayden Adams comenzó su trayectoria en el Stellenbosch FC, formándose en la academia del club y convirtiéndose en el primer jugador surgido de ella en firmar un contrato profesional, en agosto de 2020, según el ministro Gayton McKenzie.

Disputó 139 partidos con el equipo de Cape Winelands y ganó la Carling Knockout en 2023, antes de fichar por el Mamelodi Sundowns en enero de 2025.

En su último equipo profesional, ganó el título de la Betway Premiership y una corona de la Liga de Campeones de la CAF, lo que le llevó a la Selección de Sudáfrica, con la que ganó la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024.

“Se ganó un puesto en la convocatoria de Hugo Broos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, participando en los tres partidos de la fase de grupos en los que el equipo hizo historia al alcanzar los dieciseisavos de final por primera vez“, recordó Gayton McKenzie.

El Ministro de Deportes de Sudáfrica también recordó que, tras el partido ante Chequia, notó a Jayden Adams particularmente callado en el banquillo, pues recién había recibido la noticia de la muerte de su abuela.

“Más tarde supimos que aquel día había saltado al campo cargando con el dolor reciente de haber perdido a su abuela, Marianna, fallecida apenas unas horas antes del inicio del encuentro”. Gayton McKenzie

Finalmente, McKenzie destacó el hecho de que decidiera defender los colores de su nación a pesar de la noticia. “Demuestra una profundidad de carácter y una profesionalidad impropias de su edad, y refleja la talla del joven que Sudáfrica ha perdido“, remató.

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