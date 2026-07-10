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Isaac del Toro se mantiene en el top 3 del Tour de Francia 2026; Tim Merlier gana la etapa 7

| 13:34 | Aldo Flores | Claro Sports
Isaac Del Toro
Isaac del Toro continúa en el top 3. Foto: AFP

El mexicano Isaac del Toro continúa haciendo historia en el Tour de Francia 2026, a pesar de que el belga Tim Merlier se llevó la victoria en la etapa 7 tras imponerse en el sprint final en Burdeos, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en el lugar 57 y logró conservar el tercer puesto de la clasificación general, además del maillot blanco como líder de los jóvenes.

Tim Merlier conquistó la séptima etapa del Tour de Francia 2026 este viernes 10 de julio al imponerse en el sprint masivo de los 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos con un tiempo de 3:44:20. 

El velocista del Soudal Quick-Step venció en los últimos metros al noruego Søren Wærenskjold y al eritreo Biniam Girmay para conseguir su primera victoria en la presente edición de la Grande Boucle.

La jornada estuvo marcada por una fuga protagonizada por el francés Baptiste Veistroffer y el checo Jakub Otruba, quienes llegaron a tener poco más de un minuto de ventaja sobre el pelotón. 

Pero los equipos de los velocistas controlaron la escapada y la neutralizaron a 18 kilómetros de la meta para preparar un cierre a toda velocidad en las calles de Burdeos.

Isaac del Toro vivió un día tranquilo y sin sobresaltos, el mexicano permaneció protegido dentro del grupo principal, colaboró con el trabajo del UAE Team Emirates-XRG para resguardar a Tadej Pogačar y terminó la etapa con el mismo tiempo que el ganador, suficiente para mantener intacta su posición entre los mejores de la competencia.

Resultados de la etapa 7 del Tour de Francia 2026

Con siete etapas disputadas, Tadej Pogačar continúa como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 24:56:17. El esloveno mantiene una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard.

Mientras que Isaac del Toro sigue tercero, a 3:27 del liderato, consolidándose como uno de los protagonistas del inicio del Tour de Francia 2026.

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1Tim MerlierSoudal Quick-Step3:44:20
2Søren WærenskjoldUno-X Mobility3:44:20
3Biniam GirmayNSN Cycling Team3:44:20
4Max KanterXDS Astana Team3:44:20
5Jasper PhilipsenAlpecin–Premier Tech3:44:20
6Phil BauhausBahrain–Victorious3:44:20
7Huub ArtzLotto Intermarché3:44:20
8Mads PedersenNetcompany INEOS3:44:20
9Dorian GodonLidl–Trek3:44:20
10Tom Van AsbroeckNSN Cycling Team3:44:20
11Pavel BittnerTeam Picnic PostNL3:44:20
12Pascal AckermannTeam Jayco AlUla3:44:20
13Milan FretinCofidis3:44:20
14Fernando GaviriaCaja Rural–Seguros RGA3:44:20
15Clément RussoTotalEnergies3:44:20
16Anthony TurgisGroupama–FDJ United3:44:20
17Jenno BerckmoesLotto Intermarché3:44:20
18Rick PluimersTudor Pro Cycling Team3:44:20
19Fred WrightPinarello Q36.5 Pro Cycling Team3:44:20
20Aaron GateXDS Astana Team3:44:20

Además, el ciclista mexicano conserva el maillot blanco, que distingue al mejor corredor joven de la competencia, y se mantiene como el latinoamericano mejor ubicado en la clasificación general.

La octava etapa ofrecerá un nuevo desafío para el pelotón, mientras Isaac del Toro buscará defender su lugar en el podio de la clasificación general y seguir acercándose a una actuación histórica para el ciclismo mexicano.

Clasificación general tras la etapa 7 del Tour de Francia

Tadej Pogačar conseva el maillot amarillo como lider de la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la séptima etapa con un tiempo acumulado de 24:56:17.

El esloveno mantiene una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard y de 3:27 sobre Isaac del Toro, lo que fortalece su liderato y lo confirma como el principal referente de la carrera en esta primera semana.

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1Tadej PogačarUAE Team Emirates-XRG24:56:17
2Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike+2:42
3Isaac del ToroUAE Team Emirates-XRG+3:27
4Remco EvenepoelRed Bull–BORA–hansgrohe+3:30
5Juan AyusoLidl–Trek+3:34
6Florian LipowitzDecathlon CMA CGM Team+3:55
7Paul SeixasRed Bull–BORA–hansgrohe+4:00
8Lenny MartinezBahrain–Victorious+4:21
9Mattias SkjelmoseLidl–Trek+4:57
10Mathias VacekLidl–Trek+7:10
11Egan BernalNetcompany INEOS+9:12
12Sean QuinnEF Education-EasyPost+9:35
13Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility+9:42
14Ilan Van WilderSoudal Quick-Step+9:45
15Davide PiganzoliPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+9:50
16Tom PidcockTeam Visma | Lease a Bike+10:46
17Lennert Van EetveltLotto Intermarché+10:51
18Jordan JegatTotalEnergies+10:56
19Ramses DebruyneAlpecin–Premier Tech+11:26
20Yannis VoisardTudor Pro Cycling Team+12:21

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