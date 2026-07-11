Agenda completa del Mundial para este sábado 11 de julio: horarios de Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza

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Foto: Claro Sports

Los cuartos de final del Mundial 2026 llegan a su última jornada con los partidos Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza este sábado 11 de julio.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este sábado.

Noruega vs Inglaterra

Inglaterra llega a este encuentro con la etiqueta de favorita gracias a la calidad de su plantilla y al buen momento de Harry Kane, quien suma seis goles en el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel tuvo que exigirse para eliminar a México en los octavos de final y ahora buscará regresar a unas semifinales mundialistas, instancia que no alcanzaba desde Rusia 2018.

Noruega, por su parte, vive una campaña histórica y buscará dar un nuevo golpe sobre la mesa tras dejar fuera a Brasil con una victoria por 2-1.

La gran figura del conjunto nórdico ha sido Erling Haaland, autor de los dos goles que sellaron el pase a cuartos, quien ahora lidera a su selección hacia una inédita clasificación a las semifinales de una justa mundialista.

Fecha y hora del Noruega vs Inglaterra

¿Cuándo? Sábado 11 de julio

Sábado 11 de julio ¿A qué hora? 15:00 horas

15:00 horas ¿En dónde? Estadio Miami

Argentina vs Suiza

Argentina afrontará los cuartos de final con la misión de dar un paso más rumbo al bicampeonato mundial.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó en el camino a Cabo Verde y Egipto y llega impulsado por Lionel Messi, quien disputa su último Mundial y lidera la tabla histórica de goleadores en Copas del Mundo con 21 anotaciones, ocho de ellas en esta edición.

Cabe mencionar que el técnico argentino, tras varios rumores, descartó cualquier favoritismo y aseguró que su equipo está concentrado únicamente en conseguir el pase a las semifinales.

Suiza, por su parte, se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial 2026. La selección helvética eliminó a Colombia en la tanda de penales y ahora buscará alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.

Su mejor actuación había sido llegar a los cuartos de final en las ediciones de 1934, 1938 y 1954, por lo que un triunfo ante Argentina significaría el mayor logro de su historia en el torneo.

Fecha y hora del Argentina vs Suiza

¿Cuándo? Sábado 11 de julio

Sábado 11 de julio ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Kansas City

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