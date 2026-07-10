Erling Haaland en mariachi: mexicano crea canción para el futbolista antes de su partido contra Inglaterra

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Crean canción en mariachi para Erling Haaland Foto: Reuters | Pexels

Erling Haaland ahora tiene una canción en mariachi, pues fue un aficionado mexicano quien, a través de TikTok, publicó un video en donde presenta el tema para apoyar al seleccionado de Noruega.

Cabe mencionar que el delantero se ha convertido en la sensación de internet, pues el pelear por ser el goleador contra Messi y Mbappé lo han posicionado como uno de los mejores futbolistas del torneo.

Hacen canción de mariachi para Haaland

Erling Haaland es uno de los delanteros más populares del Mundial 2026. No solo el pelear por ser el goleador del torneo le ha dado esta viralidad, sino que en redes también celebran su forma de ser.

Ahora es el creador de contenido Ángel Ortiz y su mariachi quien ha presentado la canción, una versión que retoma aquella que se ha hecho viral con Moskau, tema de Dschinghis Khan, lanzado en 1979.

En tono de broma, el músico comienza el video asegurando que ahora nos toca apoyar a Noruega tras la eliminación de México, Colombia y Marruecos.

Cabe mencionar que en esta Copa del Mundo los memes, videos y canciones han surgido como una forma de reconocer al delantero del Manchester City.

El desempeño de Haaland en el Mundial

Erling Haaland era uno de los delanteros que llegaban al torneo mundial con una alta expectativa sobre lo que haría, por parte de los fanáticos del balompié, sobre todo por el desempeño que ha mostrado con su equipo, el Manchester City.

Pero ahora, en la justa mundialista, el noruego está en la lucha por ser el goleador del torneo tras llegar a 7 anotaciones, siendo las últimas dos las que hizo en el partido contra Brasil para eliminarlos en los octavos de final.

Ahora el futbolista y su selección están a la espera de su encuentro contra Inglaterra en busca de llegar a las semifinales.

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