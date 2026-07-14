Como un héroe: Raúl Jiménez recibe una emotiva ovación en el Aeropuerto Internacional de Cancún

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El momento quedó captado en video y se viralizó en redes sociales. Foto: AFP

Raúl Jiménez fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, torneo en el que marcó tres goles y se consolidó como uno de los referentes del Tricolor.

Su desempeño no pasó desapercibido entre la afición, que reconoció la entrega del delantero a lo largo de la justa mundialista.

Prueba de ello fue el recibimiento que tuvo a su llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún, donde decenas de aficionados lo ovacionaron. El momento quedó captado en video y comenzó a viralizarse en redes sociales.

Captan a Raúl Jiménez en el Aeropuerto Internacional de Cancún👇🛑



Cancún.- El delantero mexicano, Raúl Jiménez, fue captado anoche en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde varios aficionados lo recibieron con porras, tras su participación en la Copa Mundial de Futbol, en… pic.twitter.com/Hq5B3kbLOg — Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) July 12, 2026

¿Cómo recibieron a Raúl Jiménez en Cancún?

Raúl Jiménez llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún acompañado de su esposa, Daniela Basso. En el video se observa cómo varias personas comienzan a aplaudir al delantero mientras avanza por las instalaciones.

“¡Bravo, Raúl!” se escucha mientras una mujer con su pequeña hija le pidieron al delantero una fotografía.

El video, de 12 segundos de duración, termina con Raúl accediendo a la petición y posando para una fotografía junto a la menor.

Según informaron medios locales, Raúl y Daniela habrían llegado al Aeropuerto Internacional de Cancún durante la noche del sábado pasado.

Se cree que el futbolista nacido en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, disfrute de unos días de descanso antes de reportar con el Wolverhampton previo al arranque de la Premier League, equipo al que regresó tras tres temporadas con el Fullham.

Los goles de Raúl Jiménez en el Mundial 2026

Raúl disputó cuatro partidos como titular de la Selección Mexicana y terminó el Mundial 2026 con tres goles.

El delantero abrió su cuenta en el partido inaugural frente a Sudáfrica, volvió a marcar en la ronda de dieciseisavos ante Ecuador y cerró su participación con un gol de penal frente a Inglaterra en los octavos de final.

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