Sin Gilberto Mora: Selección Mexicana Sub-20 presenta su convocatoria rumbo al Mundial 2027 y Los Ángeles 2028

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Disputarán el torneo en el Estadio Cuauhtémoc. Foto: @miseleccionsubs

La Selección Mexicana Sub-20 dio a conocer la lista de jugadores con la que buscará clasificar al Mundial de la categoría, que se disputará el próximo año, así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Entre los 21 convocados destaca una ausencia, la de Gilberto Mora, mediocampista que llamó la atención tras su actuación con la Selección Mexicana absoluta durante el Mundial 2026.

Selección Mexicana Sub-20 y su camino al Mundial y los Juegos Olímpicos

Los jugadores convocados buscarán obtener uno de los boletos al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, además de pelear por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para esto la Selección Mexicana Sub-20 disputará el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, torneo que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, México.

“Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales del campeonato Sub-20 clasificarán a la próxima Copa Mundial Sub-20 a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el campeón del torneo obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028”, destacó el comunicado de las Selecciones Menores.

La Selección Nacional de México Sub-20 forma parte del Grupo B con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda, y los encuentros se disputarán de la siguiente manera:

México vs Antigua y Barbuda, viernes 24 de julio a las 17:00 horas

Costa Rica vs México, lunes 27 de julio, a las 20:00 horas

México vs Guatemala, jueves 30 de julio, a las19:00 horas

El Premundial se disputará del 24 de julio al 9 de agosto de 2026.

#Sub20 | ¡Incondicionales, seremos sede del Campeonato Sub-20 de la @Concacaf, cual otorga boleto tanto para el Mundial de la categoría como para los Juegos Olímpicos! 🇲🇽💪



Todos los detalles aquí: https://t.co/kzjvvRCp7W 📰#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/uJ5IsRXQvM — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) May 1, 2026

¿Qué jugadores forman parte de la Selección Mexicana Sub-20?

La convocatoria del director técnico Alex Diego tiene un marcado sello rojiblanco. Chivas es el club que más jugadores aporta con ocho convocados, mientras que solo un futbolista milita en el extranjero, con el Flamengo de Brasil.

Santos Laguna es el segundo club con mayor representación al aportar tres futbolistas. Juárez y Tigres contribuyen con dos jugadores cada uno, mientras que Atlético de San Luis, Atlante, Pachuca, Atlas y Monterrey cuentan con un representante. Los jugadores son:

Porteros

Ángel Olvera – Atlético San Luis

Cristo Navarrete – Chivas

Sebastián Liceaga – Chivas

Defensas

Juan Carlos Echilvestre – Santos

Carlos Alfaro – Atlante

Luis Carmona – Juárez

Carlos Hernández – Chivas

Yohan Orozco – Chivas

Emiliano Soto – Pachuca

Mediocampistas

Diego Covarrubias – Chivas

Sahiel Cedillo – Santos

Samir Inda – Chivas

Henrique Simeone – Tigres

Juan Sigala – Juárez

Luis Ángel Gómez – Santos

Santiago Sandoval – Chivas

Delanteros

Luis Gamboa – Atlas

Hugo Camberos – Chivas

Diego Reyes – Flamengo

Diego Ramírez – Tigres

Aldahir Valenzuela – Monterrey

#Sub20 | Ellos son nuestros muchachos que disputarán el Torneo Sub-20 de Concacaf.



El objetivo es conseguir un boleto a la Copa del Mundo de la categoría y la clasificación a los Juegos Olímpicos de verano 2028.



Aquí los detalles: https://t.co/fOKfR28mGc#ProyectoSelecciones… pic.twitter.com/pcagEsa9Zs — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 13, 2026

¿Y Gilberto Mora?

La ausencia de Gilberto Mora fue una de las que más llamó la atención tras darse a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20.

El mediocampista de 17 años, quien fue una de las revelaciones del Mundial 2026 con la selección mayor, no formará parte del plantel dirigido por Alex Diego.

Al momento, se sabe que Gilberto Mora regresará a los Xolos de Tijuana para encarar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Mientras tanto, su nombre continúa ligado a posibles ofertas de clubes del futbol europeo, luego del nivel que mostró durante el Mundial 2026.

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