Sin Gilberto Mora: Selección Mexicana Sub-20 presenta su convocatoria rumbo al Mundial 2027 y Los Ángeles 2028
La Selección Mexicana Sub-20 dio a conocer la lista de jugadores con la que buscará clasificar al Mundial de la categoría, que se disputará el próximo año, así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Entre los 21 convocados destaca una ausencia, la de Gilberto Mora, mediocampista que llamó la atención tras su actuación con la Selección Mexicana absoluta durante el Mundial 2026.
Selección Mexicana Sub-20 y su camino al Mundial y los Juegos Olímpicos
Los jugadores convocados buscarán obtener uno de los boletos al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, además de pelear por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para esto la Selección Mexicana Sub-20 disputará el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, torneo que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, México.
“Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales del campeonato Sub-20 clasificarán a la próxima Copa Mundial Sub-20 a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el campeón del torneo obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028”, destacó el comunicado de las Selecciones Menores.
La Selección Nacional de México Sub-20 forma parte del Grupo B con Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda, y los encuentros se disputarán de la siguiente manera:
- México vs Antigua y Barbuda, viernes 24 de julio a las 17:00 horas
- Costa Rica vs México, lunes 27 de julio, a las 20:00 horas
- México vs Guatemala, jueves 30 de julio, a las19:00 horas
El Premundial se disputará del 24 de julio al 9 de agosto de 2026.
¿Qué jugadores forman parte de la Selección Mexicana Sub-20?
La convocatoria del director técnico Alex Diego tiene un marcado sello rojiblanco. Chivas es el club que más jugadores aporta con ocho convocados, mientras que solo un futbolista milita en el extranjero, con el Flamengo de Brasil.
Santos Laguna es el segundo club con mayor representación al aportar tres futbolistas. Juárez y Tigres contribuyen con dos jugadores cada uno, mientras que Atlético de San Luis, Atlante, Pachuca, Atlas y Monterrey cuentan con un representante. Los jugadores son:
Porteros
- Ángel Olvera – Atlético San Luis
- Cristo Navarrete – Chivas
- Sebastián Liceaga – Chivas
Defensas
- Juan Carlos Echilvestre – Santos
- Carlos Alfaro – Atlante
- Luis Carmona – Juárez
- Carlos Hernández – Chivas
- Yohan Orozco – Chivas
- Emiliano Soto – Pachuca
Mediocampistas
- Diego Covarrubias – Chivas
- Sahiel Cedillo – Santos
- Samir Inda – Chivas
- Henrique Simeone – Tigres
- Juan Sigala – Juárez
- Luis Ángel Gómez – Santos
- Santiago Sandoval – Chivas
Delanteros
- Luis Gamboa – Atlas
- Hugo Camberos – Chivas
- Diego Reyes – Flamengo
- Diego Ramírez – Tigres
- Aldahir Valenzuela – Monterrey
¿Y Gilberto Mora?
La ausencia de Gilberto Mora fue una de las que más llamó la atención tras darse a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20.
El mediocampista de 17 años, quien fue una de las revelaciones del Mundial 2026 con la selección mayor, no formará parte del plantel dirigido por Alex Diego.
Al momento, se sabe que Gilberto Mora regresará a los Xolos de Tijuana para encarar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Mientras tanto, su nombre continúa ligado a posibles ofertas de clubes del futbol europeo, luego del nivel que mostró durante el Mundial 2026.
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