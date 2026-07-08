Federación de Egipto rompe el silencio tras caer ante Argentina y cuestiona el arbitraje del Mundial 2026

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Federacion Egipcia lanza comunicado por polémica. Foto: AFP

La polémica por el partido entre Egipto y Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 continúa, un día después de su eliminación, la Asociación Egipcia de Futbol (EFA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado oficial.

En el documento agradeció el respaldo de sus aficionados durante el torneo, pero también manifestó su inconformidad por el arbitraje y el uso del Video Assistant Referee (VAR) en el encuentro que terminó con victoria de la Albiceleste por 3-2.

En el texto, difundido por el Servicio de Información del Estado de Egipto, la federación aseguró que no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales que, a su consideración, influyeron directamente en el desarrollo del partido frente a Argentina.

“La Asociación Egipcia de Futbol no puede permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina, así como a la falta de uso adecuado del sistema VAR”, señala el comunicado.

La organización sostiene que existieron “varios incidentes clave” que generan dudas sobre la consistencia y la imparcialidad de las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Egipto asegura que hubo jugadas polémicas

En su posicionamiento, la EFA afirma que especialistas y analistas de futbol, tanto nacionales como internacionales, han señalado diversas acciones arbitrales controvertidas durante el compromiso.

De acuerdo con la federación egipcia, estos hechos ponen sobre la mesa la importancia de mantener los más altos estándares de integridad, transparencia y equidad en una competencia de la magnitud del Mundial.

Asimismo, recordó que el futbol egipcio siempre ha defendido los principios del juego limpio y sostuvo que todos los equipos deben competir bajo las mismas condiciones.

“Cada jugador que usa la camiseta egipcia, y cada aficionado que apoya al equipo, merece justicia, respeto y una aplicación igualitaria de las reglas del juego”, destacó la asociación.

Aunque reconoció que el resultado ya forma parte de la historia del torneo, reiteró sentirse orgullosa del desempeño mostrado por la selección durante toda la Copa del Mundo.

La eliminación ante Argentina estuvo marcada por la polémica

El encuentro entre Argentina y Egipto fue uno de los más intensos de los octavos de final del Mundial 2026.

La selección africana tomó ventaja y puso en aprietos al vigente campeón del mundo, pero Argentina logró remontar para imponerse 3-2 y avanzar a los cuartos de final.

Sin embargo, la jugada que derivó en el tercer gol argentino provocó las principales protestas del conjunto egipcio, que reclamó una presunta falta previa que, según sus integrantes, debió revisarse mediante el VAR.

Tras el silbatazo final, tanto jugadores como cuerpo técnico expresaron públicamente su inconformidad con el trabajo del árbitro francés François Letexier.

Ziko y Hossam Hassan también criticaron el arbitraje

Uno de los primeros en pronunciarse fue el delantero Mostafa Ziko, autor de uno de los goles egipcios, quien aseguró que el árbitro perjudicó a su selección.

“No es justo. El árbitro no ha sido justo. Ha robado el esfuerzo de toda una nación“, declaró al término del partido.

EGIPTO Y ACUSA A LA FIFA DE FAVORECER A ARGENTINA.



Mostafa Ziko tras la derrota:

“El árbitro fue injusto, injusto, injusto. Estuvo contra nosotros desde el primer minuto. Desperdició el esfuerzo de todo un país. El torneo estaba dirigido hacia Argentina. Felicidades a Argentina… pic.twitter.com/365gFN2n8m — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 7, 2026

El atacante incluso afirmó, sin presentar pruebas, que el torneo favorecía a Argentina, declaraciones que rápidamente generaron repercusión internacional.

Por su parte, el entrenador Hossam Hassan también cuestionó la actuación arbitral y aseguró que el resultado estuvo condicionado por factores ocurridos tanto dentro como fuera del terreno de juego.

ENTRENADOR DE EGIPTO:



“Lo que pasó es injusto… nos anularon un gol sin razón.



Se trata de marketing… Quieren que Messi se quede!



Puedes hacer lo que depende de ti, pero hay otros factores.



Argentina tiene otro apoyo fuera del campo…”



🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/GwSXl0OBrw — MT2 (@madrid_total2) July 7, 2026

El estratega afirmó que Egipto ya había manifestado previamente su inconformidad con la designación del silbante y lamentó que la acción previa al tercer gol argentino no fuera revisada por el VAR.

La Federación agradece a la afición y promete seguir trabajando

Pese a la eliminación y a las críticas dirigidas al arbitraje, la Asociación Egipcia de Futbol concluyó su mensaje agradeciendo el respaldo de millones de aficionados que acompañaron al equipo durante el Mundial.

La federación aseguró que el apoyo de los seguidores fue una fuente constante de motivación para los jugadores y destacó que la selección representó al país “con honor, determinación y valentía”.

Finalmente, reiteró que continuará trabajando para construir un futuro que esté a la altura del futbol egipcio y de la pasión de sus aficionados, al tiempo que insistió en la importancia de defender los derechos e intereses de su selección en las competiciones internacionales.

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