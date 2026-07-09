Rafa Márquez promete continuidad para México: “Ahora no es momento de frenar, sino de acelerar”

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Rafael Marquez dio sus primeras impresiones. Foto: AFP

Rafa Márquez ya habló luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmara su nombramiento como parte del proyecto deportivo 2030, el histórico excapitán del Tricolor ofreció sus primeras declaraciones como seleccionador nacional.

Rafael Márquez señaló que el proyecto de México se basa en mantener la base construida durante el proceso de Javier Aguirre, además potenciar a los futbolistas mexicanos y fortalecer todas las categorías del representativo nacional rumbo al Mundial de 2030.

En un video a través de las redes sociales de la Selección Mexicana, Márquez agradeció a Javier Aguirre por haberlo integrado a su cuerpo técnico durante el ciclo mundialista y aseguró que esa experiencia fue clave para asumir el nuevo reto.

Un proyecto a largo plazo con continuidad, transición, entrega y compromiso por nuestra Selección y nuestro país. 👏



Las palabras de nuestro Director Técnico, Rafael Márquez en su Día 1. 🥹🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/HMZgfMqIwC — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

“Primero que nada, un profundo agradecimiento hacia Javier por haberme brindado la confianza de poder pertenecer a su cuerpo técnico y abrirme un espacio que es muy personal y confidencial”, expresó.

El nuevo estratega aseguró que trabajar junto a Aguirre representó una etapa de enorme crecimiento profesional y aprendizaje.

“No me queda más que agradecerle porque también ha sido una experiencia de aprendizaje. No fue fácil, pero el trabajo, el convencimiento y todo lo que Javier nos brindó, sobre todo en la gestión, ha sido una etapa de mucho aprendizaje“, afirmó.

La FMF anunció este miércoles el relevo generacional en el banquillo nacional tras la eliminación de México en los octavos de final del Mundial de 2026, poniendo fin a la tercera etapa de Aguirre como seleccionador.

Pide a la afición seguir creyendo en el proyecto

Rafael Márquez también dedicó un mensaje a la afición mexicana, a la que agradeció el respaldo mostrado durante la Copa del Mundo de 2026.

“Primero que nada, agradecer por todo el apoyo que recibimos durante estos cinco partidos. Realmente fue increíble”, señaló.

El exdefensa destacó que el respaldo de los aficionados fue creciendo conforme avanzó el torneo y aseguró que ahora buscará responder con resultados.

“Estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la selección, mantener este nivel que ha mostrado y obviamente intentar mejorarlo. Les pido que sigan apoyándonos, que crean en este proyecto, que crean en el trabajo y en el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto para tener un mejor fútbol”.

“No es momento de frenar, sino de acelerar”

Uno de los mensajes más contundentes del nuevo entrenador fue su intención de darle continuidad al trabajo realizado durante el proceso anterior, descartando comenzar desde cero.

“Se tiene una muy buena base, jugadores jóvenes y jugadores de experiencia que van a ser importantes en esta etapa de transición”, explicó.

Márquez recordó una frase que ha utilizado en sus redes sociales y que ahora trasladó a su nueva etapa como seleccionador.

“Ahora no es momento de frenar, sino de acelerar”.

El entrenador considera que la Selección Mexicana cuenta con una estructura sólida que debe fortalecerse para alcanzar mejores resultados en el siguiente ciclo mundialista.

“Se ha hecho una base y un gran trabajo para fortalecer esto que se inició. Está bajo mi responsabilidad mantenerlo e incluso mejorarlo”.

Quiere fortalecer desde las selecciones menores

Más allá de la Selección mayor, Márquez adelantó que buscará involucrarse en el desarrollo de las categorías juveniles para fortalecer el futuro del futbol mexicano.

“No es nada más fijarme en la Selección Mayor, sino también estar cerca de las selecciones menores, trabajar e intentar potencializarlas”.

El técnico destacó la labor que se realiza en fuerzas básicas bajo la coordinación de Andrés Lillini, al considerar que el crecimiento del futbol mexicano debe comenzar desde la formación de nuevos talentos.

“Si queremos un mejor fútbol también tenemos que tener bases importantes para formar mejores jugadores”.

Finalmente, Rafael Márquez dejó claro cuál será la principal meta de su gestión.

“El objetivo es tratar de mantener o mejorar el nivel de la selección hoy en día. Hay una muy buena base y un trabajo hecho durante la etapa pasada; ahora debemos tratar de llegar lo más lejos posible e intentar mejorar el nivel del fútbol mexicano”.

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