Agenda completa del Mundial 2026 para este viernes 19 de junio: ¿A qué hora juegan Brasil, Paraguay y EE. UU.?
La Fiesta del Mundial 2026 sigue con los partidos de la Fase de Grupos que, poco a poco, define a los mejores equipos.
Las actividades de este jueves incluyen cuatro partidos que arrancarán a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue toda la información del torneo en Claro Sports.
Este viernes 19 de junio la agenda está compuesta por cuatro partidos, correspondientes al Grupo C y Grupo D, con selecciones como Brasil, Paraguay y Estados Unidos (EE. UU.).
Todos los partidos del Mundial de este viernes 19 de junio
- EE. UU. vs Australia
- Escocia vs Marruecos
- Brasil vs Haití
- Turquía vs Paraguay
Hora y lugar de los partidos del Mundial de este viernes 19 de junio
EE. UU. vs Australia
Tras golear 4-1 a Paraguay en su debut, el “Equipo de las barras y las estrellas” se enfrentará a Australia, quien también salió victoriosa tras su encuentro con Turquía con un marcador de 2-0.
Fecha y hora del EE. UU. vs Australia
- ¿Cuándo? Viernes 19 de junio de 2026
- ¿A qué hora? 13:00 horas (tiempo del Centro de México)
- ¿En dónde? Estadio Seattle
Escocia vs Marruecos
El equipo escocés, que empezó el Mundial con el pie derecho tras ganar 1-0 a Haití, enfrentará a Marruecos que, si bien logró un gran resultado tras empatar a un gol con Brasil, debe sumar puntos en el torneo.
Fecha y hora del Escocia vs Marruecos
- ¿Cuándo? Viernes 19 de junio de 2026
- ¿A qué hora? 16:00 horas (tiempo del Centro de México
- ¿En dónde? Estadio Boston
Brasil vs Haití
La “Verdeamarela” enfrentará a la Selección de Haití tras empatar con el combinado marroquí en su primer partido, resultado que fue una de las primeras sorpresas del Mundial 2026.
Fecha y hora del Brasil vs Haití
- ¿Cuándo? Viernes 19 de junio de 2026
- ¿A qué hora? 18:30 horas (tiempo del Centro de México)
- ¿En dónde? Estadio Filadelfia
Turquía vs Paraguay
El equipo turco enfrentará a la Selección de Paraguay que también está obligada a sumar puntos tras la goleada con Estados Unidos.
Fecha y hora del Turquía vs Paraguay
- ¿Cuándo? Viernes 19 de junio de 2026
- ¿A qué hora? 21:00 horas (tiempo del Centro de México)
- ¿En dónde? Estadio Bahía de San Francisco
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