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Agenda completa del Mundial 2026 para este viernes 19 de junio: ¿A qué hora juegan Brasil, Paraguay y EE. UU.?

| 17:04 | Oscar Gómez Cruz | FIFA
Agenda completa del Mundial 2026 para este viernes 19 de junio: ¿A qué hora juegan Brasil, Paraguay y EE. UU.?
Agenda del Mundial 2026 del viernes 19 de junio. Foto: Especial

La Fiesta del Mundial 2026 sigue con los partidos de la Fase de Grupos que, poco a poco, define a los mejores equipos.

Las actividades de este jueves incluyen cuatro partidos que arrancarán a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue toda la información del torneo en Claro Sports.

Este viernes 19 de junio la agenda está compuesta por cuatro partidos, correspondientes al Grupo C y Grupo D, con selecciones como Brasil, Paraguay y Estados Unidos (EE. UU.).

Todos los partidos del Mundial de este viernes 19 de junio

  • EE. UU. vs Australia
  • Escocia vs Marruecos
  • Brasil vs Haití
  • Turquía vs Paraguay

Hora y lugar de los partidos del Mundial de este viernes 19 de junio

EE. UU. vs Australia

Tras golear 4-1 a Paraguay en su debut, el “Equipo de las barras y las estrellas” se enfrentará a Australia, quien también salió victoriosa tras su encuentro con Turquía con un marcador de 2-0.

Fecha y hora del EE. UU. vs Australia

  • ¿Cuándo? Viernes 19 de junio de 2026
  • ¿A qué hora? 13:00 horas (tiempo del Centro de México)
  • ¿En dónde? Estadio Seattle

Escocia vs Marruecos

El equipo escocés, que empezó el Mundial con el pie derecho tras ganar 1-0 a Haití, enfrentará a Marruecos que, si bien logró un gran resultado tras empatar a un gol con Brasil, debe sumar puntos en el torneo.

Fecha y hora del Escocia vs Marruecos

  • ¿Cuándo? Viernes 19 de junio de 2026
  • ¿A qué hora? 16:00 horas (tiempo del Centro de México
  • ¿En dónde? Estadio Boston

Brasil vs Haití

La “Verdeamarela” enfrentará a la Selección de Haití tras empatar con el combinado marroquí en su primer partido, resultado que fue una de las primeras sorpresas del Mundial 2026.

Fecha y hora del Brasil vs Haití

  • ¿Cuándo? Viernes 19 de junio de 2026
  • ¿A qué hora? 18:30 horas (tiempo del Centro de México)
  • ¿En dónde? Estadio Filadelfia

Turquía vs Paraguay

El equipo turco enfrentará a la Selección de Paraguay que también está obligada a sumar puntos tras la goleada con Estados Unidos.

Fecha y hora del Turquía vs Paraguay

  • ¿Cuándo? Viernes 19 de junio de 2026
  • ¿A qué hora? 21:00 horas (tiempo del Centro de México)
  • ¿En dónde? Estadio Bahía de San Francisco

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