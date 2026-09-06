Gianni Infantino irá por la reelección de FIFA pese a críticas y oposición

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Si Infantino queda al frente de la FIFA sería su cuarto mandato. Foto: AFP

Gianni Infantino confirmó que buscará la reelección como presidente de la FIFA en 2027, pese a las críticas que ha recibido por su forma de gobernar y a la oposición de algunas federaciones nacionales y confederaciones.

Un portavoz del dirigente italo-suizo confirmó este domingo a la AFP que Infantino se presentará nuevamente a las elecciones, luego de que el propio presidente de la FIFA anunciara en abril su intención de competir por otro periodo.

“El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección”, señaló el portavoz.

La decisión ocurre en medio de una creciente división dentro del futbol mundial por la gestión de Infantino, quien ha sido señalado por sus detractores por mantener una administración considerada opaca.

¿Por qué algunas federaciones se oponen a Gianni Infantino?

Uno de los principales conflictos surgió por la iniciativa de gestionar los ingresos de la Copa del Mundo mediante una compañía abierta a inversores privados, proyecto que Infantino impulsó sin consultar al resto de los miembros de la FIFA.

Aunque el dirigente abandonó posteriormente esa propuesta, las críticas no terminaron. Algunas de las federaciones europeas más importantes le retiraron su respaldo de cara a las elecciones de marzo de 2027.

A finales de agosto, Italia se sumó a otras federaciones que ya habían manifestado su rechazo a Infantino, entre ellas Suecia, Escocia y Nueva Zelanda. A estas críticas también se han unido colectivos de aficionados, exjugadores y Sandor Csanyi, uno de los vicepresidentes del Consejo de la FIFA.

La UEFA llegó a acusar a Infantino de una “gestión desleal” por el proyecto de inversión privada y encabezó una ofensiva contra la iniciativa. Incluso amenazó con boicotear las competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino, aunque posteriormente retiró esa amenaza.

A principios de agosto, la UEFA, la Concacaf y la AFC también desautorizaron al presidente de la FIFA mediante una carta conjunta dirigida a la “familia del fútbol”.

Infantino cuenta con apoyos para buscar otro mandato

Pese a la oposición, Gianni Infantino mantiene respaldo de distintas organizaciones y personalidades. La Confederación Africana de Futbol (CAF) le ha expresado su apoyo “por unanimidad”, mientras que también cuenta con respaldo de una parte de la Conmebol, otras federaciones y exjugadores.

Entre las figuras políticas que han mostrado su apoyo al dirigente se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A principios de septiembre, la propia FIFA acusó a la UEFA de emprender una “campaña de difamación” y una “expedición de pesca” contra Infantino.

¿Quién podría competir contra Infantino?

Por ahora, Infantino es el único candidato declarado para las elecciones de marzo de 2027. Para continuar al frente de la FIFA, necesitará obtener una mayoría simple de los votos de las 211 federaciones afiliadas al organismo.

El actual presidente de la FIFA inició su mandato en 2016 y fue reelegido en 2023 con un amplio respaldo de las federaciones europeas.

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, es considerado el aspirante con mayores posibilidades de enfrentarse a Infantino. Sin embargo, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ya descartó competir por el cargo.

Montagliani, quien también es vicepresidente de la FIFA, fue durante mucho tiempo considerado un aliado cercano de Infantino, aunque posteriormente mostró diferencias respecto al proyecto de permitir inversión privada en los Mundiales y sobre la forma de gobernar el organismo.

Los aspirantes a la presidencia de la FIFA deberán presentar su candidatura antes del 18 de noviembre.

En caso de ser reelegido, Gianni Infantino cumpliría un cuarto y último mandato, por lo que permanecería como máximo responsable del futbol mundial hasta 2031.

Infantino se encuentra actualmente en Polonia para asistir al Mundial Sub-20 femenino. El sábado fue cuestionado por periodistas sobre su futuro, pero se negó a responder preguntas relacionadas con su posible reelección.

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