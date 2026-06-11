El “Canelo” Álvarez entrega el premio “Jugador del Partido” a Julián Quiñones por su gol ante Sudáfrica

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Canelo entrega premio a Julián Quiñones. Foto: AFP/Reuters

Saúl “Canelo” Álvarez entregó el reconocimiento de Jugador del Partido a Julián Quiñones tras el encuentro entre México y Sudáfrica. El futbolista mexicano destacó por anotar el primer gol del conjunto mexicano al minuto 9´.

Una vez concluido el compromiso disputado en el Estadio Azteca en el que la Selección Nacional venció a su similar de Sudáfrica por un marcador de 2-0, el campeón mundial de boxeo apareció sobre el terreno de juego para otorgar el galardón al futbolista que recibió más votos por parte de los aficionados a través de la plataforma oficial de la FIFA.

🚨🏅 Julian Quiñones, Man of the Match for Mexico-South Africa. pic.twitter.com/dxN1vjOmzC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

El tapatío felicitó a Quiñones al entregarle el trofeo que lo acreditó como el jugador más destacado del partido inaugural del Mundial 2026. Durante el breve encuentro, Canelo le expresó un “te lo mereces” y le deseó “todo el éxito del mundo”. Ambos deportistas posaron juntos para las fotografías oficiales.

Canelo Alvarez handing Julian Quiñones the Player of the Match award after today’s match.



Game recognizes game. ❤️🤝🏼🥊 pic.twitter.com/r92Phf7jgF — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 11, 2026

México venció 2-0 a Sudáfricaen el primer partido de la Copa del Mundo 2026, con lo que firmó su primera victoria en un encuentro inaugural, después de un saldo de cinco derrotas y dos empates, el último de ellos ante el conjunto africano.

La presencia de “Canelo” formó parte de las actividades especiales preparadas para el arranque de la Copa del Mundo.

La celebración de todo un país. 🇲🇽#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/YDFQpx0g8y — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 11, 2026

En el gol de Quiñones nació desde la presión alta de México, Erik Lira apretó la salida sudafricana, forzó el error y dejó servido el escenario para el jugador, quien no perdonó frente al arco.

¡EXPLOTÓ EL ESTADIO! 🦅⚽️ ¡Julián Quiñones hace historia y anota el PRIMER GOL de México en el Mundial 2026! 🇲🇽🔥#ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/5JXvZtYG97 — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 11, 2026

Con un derechazo potente y rasante, el atacante mandó el balón entre las piernas del portero y desató el primer grito de gol de la Copa del Mundo.

Tras su tanto, Julián Quiñones festejó bailando tal y como los jugadores de Sudáfrica lo hicieron en el gol anotado a México en la inauguración del Mundial 2010 en el país africano.

El segundo tanto fue producto de una jugada que nació desde la banda derecha, cuando Roberto ‘Piojo’ Alvarado levantó un centro preciso al área rival. Jiménez, bien posicionado y experimentado, ganó la posición en el primer poste para dirigir el balón al fondo de las redes, desatando la celebración de miles de aficionados en el mítico Coloso de Santa Úrsula.

Sabor agridulce en el debut de México

La inauguración del Mundial fue una auténtica fiesta para el conjunto mexicano que se impuso con personalidad ante Sudáfrica, pero el momento que preocupó fue la expulsión de César Montes al minuto 90+2′ cuando derribó al lateral derecho Khuliso Mudau.

¿Cómo se dio a conocer que el “Canelo” entregaría el premio?

Días antes del partido, se anunció que el boxeador mexicano sería el encargado de entregar el primer reconocimiento al “Jugador del Partido” del torneo.

Considerado una de las máximas figuras del deporte mexicano, Álvarez sumó así una nueva aparición en un escenario de alcance global.

A lo largo de su carrera, ha protagonizado combates en algunos de los recintos más importantes del boxeo internacional, incluidos el MGM Grand, la T-Mobile Arena de Las Vegas, entre otros lugares.

Con este acto, el campeón mexicano fue parte de una jornada histórica para el futbol nacional, en la que México volvió a colocarse en el centro de atención del deporte mundial con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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