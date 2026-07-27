Árbitra sufre conmoción cerebral tras ser empujada por un jugador en partido amistoso

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Árbitra sufre conmoción cerebral tras empujón de jugador Foto: Getty Images

La árbitra Mathilde Demoncay sufrió una conmoción cerebral en pleno partido tras ser empujada por un jugador, por lo que terminó retirándose del partido amistoso entre el club francés Metz y el equipo neerlandés Fortuna Sittard, disputado el 25 de julio.

Fue cerca del minuto 40 cuando una discusión entre jugadores de ambos equipos comenzó. Mathilde intentó poner orden, pero terminó siendo empujada por uno de ellos, cayendo en el terreno de juego.

LAMENTABLE LO QUE VIVIÓ MATHILDE DEMONCAY.



La árbitra francesa sufrió una conmoción cerebral, consecuencia de un empujón, durante un partido, al intentar calmar una pelea entre jugadores.

¿Quién protege a l@s árbitr@s? pic.twitter.com/7qejv2lcFS — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 27, 2026

Árbitra francesa sufre conmoción cerebral tras empujón de jugador

Este sábado 25 de julio se llevó a cabo un partido de preparación entre el club francés Metz y el neerlandés Fortuna Sittard, en el estadio Schlossberg de Forbach, al este de Francia.

Fue cerca del minuto 40 del encuentro cuando Mathilde Demoncay, quien se encontraba dirigiendo el partido, terminó sufriendo una conmoción cerebral tras recibir un empujón de uno de los jugadores.

En medio de una discusión entre futbolistas de ambos equipos, la árbitra intentó intervenir para poner orden, pero terminó recibiendo el impacto que la mandó al suelo de manera estrepitosa.

Según lo informado por medios como la BBC y The Independent, la silbante permaneció algunos minutos en el terreno de juego sujetándose el brazo mientras los jugadores recuperaban la calma. Posteriormente continuó como árbitra asistente, pero durante el medio tiempo tuvo que ser reemplazada.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que la árbitra, de 26 años, cae al césped tras el empujón. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

El incidente provocó múltiples reacciones entre los usuarios en redes sociales. Algunos señalaron que ella no debió intervenir directamente en la discusión, mientras que otros cuestionaron la seguridad de los silbantes. Incluso el periodista José Ramón Fernández escribió en su cuenta de X: “¿Quién protege a los árbitros?”

Pese al incidente, el encuentro continuó y el Fortuna Sittard terminó cayendo por marcador de 3-1 frente al Metz.

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