¡Espectacular! Katy Perry, Lisa y Anitta se roban el show en la inauguración del Mundial en Estados Unidos

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Katy Perry y Tius en la inauguración estadunidense del Mundial. Foto: AFP

El Mundial comenzó oficialmente para Estados Unidos con el espectáculo de inauguración de este viernes en el Estadio Los Ángeles. Estrellas mundiales como Katy Perry, Anitta, Lisa, Tyla y Rema encendieron a los aficionados estadounidenses antes del partido entre el Team USA y Paraguay.

Cabe destacar que esta es la primera justa mundialista con tres inauguraciones. La primera fue en México, con artistas como Shakira y Belinda; la segunda fue en Canadá y ahora tocó el turno al país que albergará a 78 de los 104 partidos del torneo, incluyendo la Gran Final.

¡Así fue el show de inauguración del Mundial en EE.UU.!

Con un mapa azul del país en medio del estadio arrancó la ceremonia mundialista estadounidense.

Un hombre con vestimenta tradicional dorada, similar a la de los fundadores de la nación, realizó maniobras con un bastón, acompañado por dos grupos de tamboreros ataviados con trajes en tonos azul y rojo, además de una gran estrella en el pecho.

Posteriormente, Future y Tyla salieron al escenario para interpretar “Game Time” en una presentación que incluyó a bailarines y futbolistas de freestyle con ropa deportiva amarilla, con una réplica de la Copa del Mundo colocada al centro del estadio.

Future y Tyla. Foto: Reuters

Al rapero Future, originario de Atlanta, se le pudo ver con una chamarra roja de mangas blancas brillantes, mientras que Tyla portó un pantalón de terciopelo azul y una blusa bicolor con estrellas blancas.

Future y Tyla. Foto: Reuters

Los siguientes en participar en la celebración fueron Lisa (integrante de Blackpink), Anitta y Remo, quienes interpretaron el tema “Goals”.

Rema, Lisa y Anitta. Foto: Reuters

Los artistas vistieron completamente de blanco con detalles brillantes plateados, mientras parte de la inauguración se colocó la palabra “FIFA” en color dorado, suspendida sobre el trofeo mundialista.

Rema, Lisa y Anitta en el Mundial 2026. Foto: Reuters

La clásica ronda de banderas de las 48 naciones presentes en el Mundial inicio minutos después a través de un camino dorado con líneas azules.

Katy Perry fue la siguiente en salir a cantar junto a Tius el tema “Wonder”, después de varios minutos de espera en los que los equipos de Estados Unidos y Paraguay aprovecharon para calentar en la cancha.

Katy Perry y Tius en la inauguración estadunidense del Mundial. Foto: AFP

Tius es un niño noruego de 10 años que grabó unas líneas del tema cuando tenía 5 años en 2021.

Viajó desde Noruega hasta Los Ángeles, California, para interpretar el tema en vivo por primera vez en el Mundial con Katy.

PIEL CHINITA 💥🏟️



Katy Perry puso el espectáculo y ahora arranca el duelo entre Estados Unidos y Paraguay desde Los Ángeles!🎉⚽️



📹: @FannyHdz01 #ElMundialEsNuestro en EXCLUSIVA por @VIX 🇲🇽📲 https://t.co/bS4UqVmEDu… pic.twitter.com/i1IbrMbg3S — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

Perry apareció con un un vestido llamativo y extravagante largo de color plateado metálico. La parte superior tenía tirantes mientras que la falda destacó por tener un corte estructurado y rígido en la zona de las caderas.

Katy Perry y Tius en la inauguración estadunidense del Mundial. Foto: AFP

De esa estructura se desprendían densos flecos metálicos brillantes que caían en hilos verticales hasta el suelo, creando un efecto de cascada o cortina brillante. Se le pudo ver con su clásico cabello negro, largo y suelto con ondas naturales.

Por su parte, Tius llevó un atuendo de estilo completamente casual y deportivo. Con una chaqueta o sudadera cerrada de color azul marino, combinada con unos pantalones deportivos holgados del mismo tono con unos tenis blancos.

The way Katy Perry gave this kid a huge platform at the World Cup, where millions were watching… truly won our hearts pic.twitter.com/c5mjBVkYWf — kanishk (@kaxishk) June 13, 2026

Finalizaron su participación cuando Katy Perry cargo en sus brazos a Tius para alzarlo de forma emotiva.

Después siguió le protocolo de la FIFA en la que se formaron las escuadras de Estados Unidos y Paraguay para escuchar sus respectivos himnos nacionales.

Entrada de los himnos de Estados Unidos y Paraguay. Foto: AFP

Dan y Shay, cantantes de música country fueron los encargados de entonar el Himno Nacional estadounidense.

Franchement l'hymne américain à 2 voix, c'est pas mal du tout (Dan+Shay, un duo country pop) #fifaworldcup26 #usavpar pic.twitter.com/CXDV3BXMfk — Philippe Berry (@ptiberry) June 13, 2026

Por su parte, Jennifer Hicks y Miguel Narváez integrantes del grupo “Purahéi Soul”, entonaron el Himno Nacional de Paraguay para dar inicio a la contienda.

Foto: Getty Images

La antesala del Estados Unidos vs Paraguay

Tal como sucedió en las inauguraciones de México y Canadá, la ceremonia en Los Ángeles fue la antesala del partido debut de la selección debutante.

El show con Katy Perry y compañía fue la antesala del juego entre Estados Unidos y Paraguay, pactado para comenzar a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

Los dirigidos por Mauricio Pochettino buscan tener una digna participación en su primer Mundial como local desde 1994, cuando los estadounidenses cayeron en octavos de final contra Brasil por marcador de 1-0.

¿Cómo fueron las otras inauguraciones del Mundial?

Aunque la ceremonia de apertura fue este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, el Mundial de 2026 tiene la particularidad de que cada país anfitrión tendrá su propia ceremonia de inauguración.

La fiesta en la capital mexicana arrancó con un discurso de bienvenida por parte de Lila Downs y rápidamente puso a vibrar a los casi 80 mil aficionados con “Oye mi amor” de Maná.

J Balvin y Danny Ocean pusieron el sabor sudamericano, representando a Colombia y Venezuela, respectivamente, hasta que el sabor mexicano volvió con Belinda y Los Ángeles Azules.

El broche de oro lo pusieron Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron “Dai Dai”, el tema principal del actual Mundial.

Otras estrellas como Andrea Bocelli y Ejae se sumaron a la fiesta en el otrora Estadio Ciudad de México para interpretar el tema “DNA”.

Un día más tarde, cerca de las 11:30 horas (tiempo del Centro de México), Canadá tuvo su propia ceremonia de inauguración en el Toronto Stadium.

El espectáculo arrancó con seis grupos de indígenas en representación de los pueblos aborígenes de todo el país y siguió con un show musical con artistas como:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

Michael Bublé

William Prince

Nora Fatehi

Tanto en México como en Canadá, una estrella de cada país dio un discurso de bienvenida. En tierras mexicanas fue Salma Hayek y en territorio candiense tocó turno para Will Arnett.

La sorpresa de la inauguración canadiense fue cuando Michael Bublé se unió a la fiesta. Posteriormente, Alanis Morrisette interpretó el himno nacional de la hoja de maple; en México, el intérprete del himno local fue Alejandro Fernández.

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