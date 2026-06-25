La futbolista más viral del mundo, Alisha Lehmann, se compromete en una romántica propuesta

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Alisha Lehmann tiene una relación con Montel McKenzie desde enero. Foto: AFP

Alisha Lehmann, considerada la futbolista “más viral” por contar con más de 15.2 millones de seguidores en Instagram y más de 11 millones en TikTok, anunció su compromiso con Montel McKenzie, jugador del Folkestone Invicta FC, a través de una publicación compartida en Instagram.

La delantera del Leicester City expuso el emotivo momento en el que recibió el anillo y la propuesta de matrimonio en la playa.

Con el texto “Por siempre y para siempre”, la jugadora de 27 años mostró su felicidad en la red social, donde ambos compartieron imágenes del especial momento.

¿Qué muestran las imágenes de Alisha Lehmann?

La primera imagen de la publicación muestra a ambos futbolistas muy cerca y sonriendo. En ella, Montel McKenzie toma la mano de Alisha Lehmann y presume el anillo de compromiso con un gran diamante.

En otra de las fotografías se observa el momento en que McKenzie se arrodilla en la playa para mostrarle el anillo de compromiso, mientras ella expresa sorpresa.

En las imágenes subsecuentes, ambos aparecen probándose el anillo y abrazándose después de que Alisha Lehmann aceptara la propuesta.

El regreso de Alisha Lehmann y su relación oficial con Montel McKenzie

A finales de enero de este año se dio a conocer la relación entre ambos deportistas, justo cuando el jugador celebró el cumpleaños número 27 de la atleta suiza, momento que coincidió con el regreso de Lehmann al fútbol inglés para jugar con el Leicester City Women.

Después de haber hecho pública su relación, la jugadora ha compartido diversos momentos de su vida junto a McKenzie, ya sea entrenando, conviviendo en su hogar o realizando retos deportivos.

Aunque Alisha Lehmann es reconocida por su trabajo como delantera, también se desempeña como entrenadora del equipo de futsal MVPs United en la Baller League, un formato de fútbol rápido 6 contra 6, donde también juega Montel McKenzie.

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