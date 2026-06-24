El Pato Merlín llega al Estadio Ciudad de México con guardias de seguridad; así vive su nueva patoaventura

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El pato Merlín es la sensación del bloque. Foto: AFP

El Pato Merlín, que se hizo viral durante este Mundial, volvió a acaparar la atención este martes 24 de junio, al arribar al Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) para presenciar el partido entre la Selección Mexicana y Chequia.

La presencia del Pato Merlín causó interés entre los aficionados y curiosos pese a que éste llegó acompañado de elementos de seguridad.

Con seguridad y en jaula: así llegó el Pato Merlín al Estadio Ciudad de México

Hasta con seguridad llegó el Pato Merlin al Estadio Ciudad de México para el México 🇲🇽 vs Chequia 🇨🇿 pic.twitter.com/NpNPOUiJW3 — Alejandro Orellana (@soyalexorellana) June 24, 2026

A diferencia de apariciones anteriores, el ave llegó bajo medidas de seguridad. Acompañado por sus dueños y personal encargado de su protección, Merlín fue trasladado en un compartimiento especial completamente cubierto, lo que impidió que aficionados y medios de comunicación pudieran verlo durante su ingreso al inmueble.

De acuerdo con la prensa local, integrantes del equipo de seguridad solicitaron que no se realizaran fotografías ni grabaciones del popular pato, al asegurar que ya no está permitido captar imágenes sin autorización previa.

¿Quién es el Pato Merlín?

Merlín se convirtió en uno de los fenómenos inesperados del Mundial 2026 luego de aparecer junto a aficionados mexicanos durante los primeros encuentros del Tricolor. Su carisma y autenticidad lo transformaron en una sensación de redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a seguir sus apariciones y a considerarlo una especie de amuleto de buena suerte para la Selección Mexicana.

La popularidad del ave creció al mismo ritmo que los resultados positivos del equipo nacional, al grado, que el ave fue invitada por la presidenta Claudia Sheinbaum a su conferencia matutina el pasado 22 de junio.

Experto de la UNAM advierte que Merlín no debería asistir a eventos masivos

El Dr. Francisco Monroy, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó en entrevista para Unotv.com que los patos están acostumbrados a parvadas amplias y multitudinarias, no a las multitudes humanas. “Estar aislados de otros patos es una desventaja, los hace sentir expuestos“, aseguró.

Por otro lado, mostró preocupación en torno a que Merlín asista a eventos concurridos como el FIFA Fan Festival, en donde el comportamiento humano rebasa lo normal, exponiéndolo incluso a ser aplastado.

“No lo vayan a apachurrar porque ese es otro posible final (…) La gente en masa pierde la postura, se empiezan a aventar y es chistoso al principio, pero va subiendo de intensidad y ponen en peligro su vida y las de otros”. Dr.Francisco Monroy, UNAM

En este contexto, tanto Merlín como el niño que suele acompañarle están en peligro. “Todas las personas que no tengan la complexión adecuada para aguantar estos apachurrones que de pronto se le salen de las manos“, complementó.

Sin embargo, más allá de los riesgos inherentes a que un cuerpo pequeño participe en un tumulto, las celebraciones podrían provocar estrés en el pato Merlín.

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