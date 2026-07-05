Polémica en el Mundial: Trump llama a Infantino para que le quite expulsión a Balogun; jugará contra Bélgica

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Folarin Bolagun había sido expulsado. Foto: AFP

En una sorpresiva decisión que agitó el Mundial, la FIFA habilitó este domingo al delantero estadounidense Folarin Balogun para disputar los octavos de final ante Bélgica pese a la tarjeta roja recibida en la ronda anterior, días después de que el presidente Donald Trump llamara por teléfono a Gianni Infantino para pedirle que revisara la expulsión.

Trump llama a Infantino para que le quite expulsión a Balogun

Trump llamó a Infantino, con quien mantiene una relación cercana, el miércoles, el mismo día en que Balogun fue expulsado durante el triunfo por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, informó este domingo a la AFP una fuente cercana al caso bajo condición de anonimato.

La FIFA anunció este domingo que suspendía la aplicación del partido de sanción impuesto al delantero del AS Mónaco, una decisión que le permitirá disputar el duelo del lunes ante los Diablos Rojos.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social pocos minutos después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA hiciera pública su decisión.

Expulsaron a Balogun en el partido EE.UU. vs Bosnia Herzegovina pero jugará contra Bélgica

Folarin Balogun, figura del coanfitrión Estados Unidos y máximo goleador del Team USA en el torneo con tres tantos, había quedado inicialmente suspendido tras recibir una tarjeta roja directa frente a Bosnia y Herzegovina, una sanción que amenazaba con dejar al equipo de Mauricio Pochettino sin su principal referente ofensivo.

El atacante estaba siendo la gran figura del encuentro disputado en Santa Clara, California, después de abrir el marcador al filo del descanso.

Sin embargo, el partido cambió por completo cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic durante la disputa de un balón.

Además de su expulsión, todo apuntaba a que Balogun se perdería el choque de octavos, en el que Estados Unidos buscará avanzar a cuartos de final e igualar su mejor actuación en la era moderna de los Mundiales.

Sin embargo, el reporte disciplinario divulgado este domingo por la FIFA confirmó primero el partido de suspensión, pero precisó a continuación que la sanción quedaba suspendida durante un período de prueba de un año, en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, explicó la FIFA en su resolución.

Protesta Bélgica por polémica decisión de la FIFA

La decisión provocó una inmediata reacción de la Federación Belga de Fútbol (RBFA), que dijo sentirse “asombrada” por una resolución que, a su juicio, “contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición”.

La RBFA recordó que el Código Disciplinario de la FIFA establece que una tarjeta roja implica automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, como había ocurrido con todas las expulsiones registradas anteriormente durante esta Copa del Mundo, y estudia la posibilidad de recurrir.

Reacciones en EE.UU. ante la expulsión de Balogun

Desde el pitazo final del encuentro ante Bosnia, Estados Unidos había considerado injusta la expulsión de Balogun y las consecuencias que implicaba para una selección que disputa uno de los mejores Mundiales de su historia reciente.

“Para mí nunca es tarjeta roja. Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente”, afirmó Mauricio Pochettino inmediatamente después del encuentro.

El propio Balogun también cuestionó la decisión arbitral.

“Si has jugado a este juego, uno entiende que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar y que tienen que tomarse en contexto cuando se revisan”, sostuvo el delantero.

Las críticas llegaron incluso a la esfera política. Un día después del partido, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que a la selección estadounidense la habían “jodido” y reclamó que existiera un mecanismo para apelar la sanción.

Tras conocerse la decisión, la Federación de Estados Unidos expresó su satisfacción.

“Aceptamos la decisión del Comité Disciplinario y nos complace que Folarin Balogun sea elegible para competir mañana”, señaló US Soccer en un comunicado.

“Toda nuestra atención está centrada en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros increíbles aficionados”, añadió la federación estadounidense.

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