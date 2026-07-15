Argentina desata la locura: así fueron los festejos en el Obelisco y el Zócalo tras avanzar a la final del Mundial 2026
La Selección de Argentina venció a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y con eso aseguró su lugar en una nueva final, por lo que desató una ola de celebraciones tanto en Buenos Aires como en distintos puntos de México.
La victoria convirtió al Obelisco porteño en el epicentro de los festejos, mientras que el ambiente también se hizo sentir en el FIFA Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México, donde los seguidores argentinos celebraron junto a aficionados de distintas nacionalidades el pase del vigente campeón a la disputa por el título.
El Obelisco volvió a vestirse de “albiceleste”
Como ya es tradición cada vez que Argentina consigue un resultado histórico, miles de aficionados comenzaron a llegar al Obelisco apenas terminó el partido.
Con banderas, camisetas de la “Albiceleste“, bombos y banderas celestes y blancas, las principales avenidas del centro de Buenos Aires se llenaron de familias y grupos de amigos.
El Obelisco, considerado el punto de reunión por excelencia del futbol argentino, volvió a convertirse en escenario de abrazos, caravanas de automóviles, cánticos dedicados a la Selección y un ambiente de fiesta que recordó las celebraciones tras la conquista de Qatar 2022.
Además, durante el Mundial la zona ha concentrado diversas actividades para seguir los partidos de la “Albiceleste” en pantallas gigantes como parte del programa “Modo Hincha BA”.
De igual manera en redes sociales se pueden ver festejos en la Plaza 12 de Octubre de Pilar tras el partido, en los videos se puede ver a la gente con trompetas, cornetas y tambores, además de que sonaron las cumbias villeras.
Otro de los videos que llamó la atención fue el de miles de argentinos avanzando sobre Cabildo y Juramento en Buenos Aires mientras corearon la canción “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, misma que sirvió de cábala en 2022.
Incluso aparecieron videos de otras partes del mundo como Glasgow, Escocia, donde aparecen aficionados de Argentina celebrando este pase a la final.
El FIFA Fan Festival de México celebró a Argentina
En Guadalajara el FIFA Fan Festival también vivió una jornada intensa y en redes sociales se puede ver aficionados argentinos festejando el pase a la final.
En la Ciudad de México, el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo volvió a reunir a miles de personas para seguir una de las semifinales del Mundial.
Aunque el recinto fue uno de los principales puntos de encuentro para apoyar a la Selección Mexicana, también recibió a numerosos aficionados argentinos que celebraron los dos goles de la “Albiceleste” y, al finalizar el encuentro, corearon y saltaron por este nuevo logro.
El Fan Festival del Zócalo permanecerá abierto hasta la final del torneo el próximo 19 de julio, siendo uno de los espacios con mayor asistencia de toda la justa mundialista, con miles de visitantes desde su apertura.
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