Argentina desata la locura: así fueron los festejos en el Obelisco y el Zócalo tras avanzar a la final del Mundial 2026 

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Argentina provoca festejos por su pase a la final. Foto: Reuters

La Selección de Argentina venció a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y con eso aseguró su lugar en una nueva final, por lo que desató una ola de celebraciones tanto en Buenos Aires como en distintos puntos de México.

La victoria convirtió al Obelisco porteño en el epicentro de los festejos, mientras que el ambiente también se hizo sentir en el FIFA Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México, donde los seguidores argentinos celebraron junto a aficionados de distintas nacionalidades el pase del vigente campeón a la disputa por el título.

El Obelisco volvió a vestirse de “albiceleste”

Como ya es tradición cada vez que Argentina consigue un resultado histórico, miles de aficionados comenzaron a llegar al Obelisco apenas terminó el partido.

Con banderas, camisetas de la “Albiceleste“, bombos y banderas celestes y blancas, las principales avenidas del centro de Buenos Aires se llenaron de familias y grupos de amigos.

🔴 #URGENTE | ARGENTINA FINALISTA



Miles de almas al Obelisco de Buenos Aires para las celebraciones históricas después del triunfo ante Inglaterra. pic.twitter.com/JPCAy74SSZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026

El Obelisco, considerado el punto de reunión por excelencia del futbol argentino, volvió a convertirse en escenario de abrazos, caravanas de automóviles, cánticos dedicados a la Selección y un ambiente de fiesta que recordó las celebraciones tras la conquista de Qatar 2022.

EL Obelisco de Buenos Aires nuevamente se está empezando a llenar por los festejos de Argentina en la final del mundo.#GranHermano pic.twitter.com/wNFihBEV5P — goyii cm (@goyii_cm) July 15, 2026

Además, durante el Mundial la zona ha concentrado diversas actividades para seguir los partidos de la “Albiceleste” en pantallas gigantes como parte del programa “Modo Hincha BA”.

Argentina está en la final de la Copa del Mundo y así se celebra en el Buenos Aires Fan Fest. pic.twitter.com/t5Pd9AX5zW — Buenos Aires Ciudad (@gcba) July 15, 2026

De igual manera en redes sociales se pueden ver festejos en la Plaza 12 de Octubre de Pilar tras el partido, en los videos se puede ver a la gente con trompetas, cornetas y tambores, además de que sonaron las cumbias villeras.

Los festejos en la plaza 12 de Octubre de Pilar tras el inmenso triunfo de Argentina frente a Inglaterra ¡La Selección en una nueva final del mundo! pic.twitter.com/mlFhtEneld — Pilar a Diario (@pilaradiario) July 15, 2026

Otro de los videos que llamó la atención fue el de miles de argentinos avanzando sobre Cabildo y Juramento en Buenos Aires mientras corearon la canción “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, misma que sirvió de cábala en 2022.

🥹🇦🇷 FESTEJOS EN CABILDO Y JURAMENTO TRAS LA CLASIFICACIÓN DE ARGENTINA A OTRA FINAL DE MUNDIAL. UNA MAREA QUE SERÁ INTERMINABLE. pic.twitter.com/nvEcSHEzVu — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 15, 2026

Incluso aparecieron videos de otras partes del mundo como Glasgow, Escocia, donde aparecen aficionados de Argentina celebrando este pase a la final.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇦🇷 Festejos en Glasgow por la clasificación de Argentina



📻98.5FM#jcradiosports pic.twitter.com/qunwWeIKt7 — JC Radio Sports (@JCRadioSports_) July 15, 2026

El FIFA Fan Festival de México celebró a Argentina

En Guadalajara el FIFA Fan Festival también vivió una jornada intensa y en redes sociales se puede ver aficionados argentinos festejando el pase a la final.

El festejo de Argentina en el FIFA Fan Festival de Guadalajara. pic.twitter.com/WJY5GAu2iu — San Cadilla (@SanCadilla) July 15, 2026

En la Ciudad de México, el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo volvió a reunir a miles de personas para seguir una de las semifinales del Mundial.

Aunque el recinto fue uno de los principales puntos de encuentro para apoyar a la Selección Mexicana, también recibió a numerosos aficionados argentinos que celebraron los dos goles de la “Albiceleste” y, al finalizar el encuentro, corearon y saltaron por este nuevo logro.

Internacionales ||AFICIÓN ARGENTINA DESATA LA EUFORIA EN EL FAN FEST DE MÉXICO TRAS EL PASE A LA FINAL 🇦🇷🏆



La emoción se apoderó del Fan Fest de México cuando aficionados de Argentina celebraron con euforia el segundo gol de la Albiceleste, anotación que aseguró su… pic.twitter.com/sT7pzMd0J9 — InfoMundo (@NotiInfoMundo) July 15, 2026

El Fan Festival del Zócalo permanecerá abierto hasta la final del torneo el próximo 19 de julio, siendo uno de los espacios con mayor asistencia de toda la justa mundialista, con miles de visitantes desde su apertura.

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