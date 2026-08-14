Otro golpe a Gianni Infantino: Irlanda retira su respaldo para la reelección en FIFA

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Gianni Infantino tiene en contra a varias federaciones europeas. Foto: AFP

La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) confirmó que retiró su respaldo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, modificando la postura que había adoptado a comienzos de 2026.

“Tras una reunión de la Junta Directiva de la FAI, se decidió revocar la carta de apoyo que la Federación había presentado a principios de este año. Posteriormente, la Federación se dirigió a la FIFA para explicar sus razones”, señaló el organismo en un comunicado.

La FAI había enviado una carta de apoyo al dirigente suizo para buscar un nuevo mandato, pero su Junta Directiva decidió revocar ese respaldo.

Irlanda cuestiona la gobernanza de FIFA

La principal preocupación de la federación irlandesa está relacionada con la gobernanza, transparencia y falta de consulta dentro de la FIFA.

“La Asociación agradece el apoyo que la FIFA presta al fútbol irlandés, pero los acontecimientos recientes han suscitado importantes preocupaciones en lo que respecta a la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa”, indicó.

La FAI también relacionó su decisión con los problemas de gobernanza interna que ha enfrentado durante los últimos años.

“Teniendo en cuenta los retos de gobernanza que la FAI ha tenido que superar en los últimos años, la Asociación siente una obligación particular de abogar por las mejores prácticas y defenderlas”, agregó.

Más federaciones retiran su respaldo a Infantino

Con esta decisión, Irlanda se suma a Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos, federaciones europeas que también han retirado su apoyo a la candidatura de Infantino.

El dirigente suizo mantiene, en contraste, el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol y Conmebol, mientras continúa el proceso previo a la elección prevista para marzo.

La FAI confirmó que su carta anterior de respaldo a Infantino quedó sin efecto y señaló la gobernanza, la transparencia y los mecanismos de consulta como los principales motivos de su cambio de postura.

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