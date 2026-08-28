Los cuatro semifinalistas de la Leagues Cup son mexicanos por primera vez: fechas y favoritos

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Equipos mexicanos llegan a las semifinales de Leagues Cup Foto: Cuartoscuro

La Leagues Cup llega a su fase de semifinales y, por primera vez, solo son equipos de la Liga MX los que han llegado a esta instancia.

Monterrey, León, Toluca y América lograron el triunfo en sus respectivos partidos y ahora se medirán por el pase a la final los días 1 y 2 de septiembre.

¿Cuáles son las llaves y cómo llegan los equipos mexicanos?

Monterrey vs América

Los cuartos de final de la Leagues Cup se llevaron a cabo los días 25 y 26 de agosto, donde el Monterrey logró imponerse contra el Chicago Fire 2 a 1.

Fue gracias a un gol de Orbelín Pineda al 83‘ que los Rayados pudieron avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, el América se enfrentó a un Columbus Crew que no pudo detener el ataque azulcrema, imponiéndose 2-0.

La primera de las anotaciones vino por Raphael Veiga, mientras que Brian Rodríguez, quien demostró un gran nivel durante el partido, metió el segundo.

Clave en este partido fue el arquero mexicano Rodolfo Cota, quien respondió cuando se le exigió, dejando su portería en cero.

León vs Toluca

Quien goleó durante la ronda de los cuartos de final fue el cuadro del León, pues los ‘Panzas Verdes’ vencieron al Real Salt Lake 3 a 0.

Diber Cambindo fue quien hizo un doblete, marcando gol al minuto 21′ y al 72′. Mientras que Sebastián Vegas también consiguió su gol en un partido controlado por los mexicanos.

Por su parte, el cuadro de Toluca derrotó al Austin FC 2 a 0 y logró avanzar a las semifinales del torneo.

El cuadro de la MLS se quedó con 10 jugadores desde el minuto 4 y fue un penal concretado por Helinho y una anotación de Jorge Díaz Price en los minutos finales los que le abrieron la puerta al cuadro escarlata para buscar llegar a la final de la Leagues Cup.

Fechas y llaves

Los cruces de las semifinales enfrentarán a León frente a Toluca, mientras que Monterrey se medirá ante América.

Las fechas serán el 1 y 2 de septiembre, aunque aún no se determina la hora ni los detalles de los encuentros.

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