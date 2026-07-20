Los festejos estallan tras victoria de España: los momentos más icónicos que dejó la final del Mundial 2026

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Aficionados celebran la victoria de España en la Fan Zone de Madrid. AFP

Miles de personas salieron a las calles de España y otras ciudades del mundo para festejar la victoria “La Roja”, que desapareció a Lionel Messi y se consagró campeona del Mundial de 2026 al vencer 1-0 a Argentina este domingo en Nueva York.

La conquista de España de su segunda estrella en dieciséis años después de estrenar su palmarés en la mayor cita del fútbol, en Sudáfrica 2010, ha dejado grandes postales para la memoria, entre ellas, los festejos mundialistas, pero también el llanto de Messi.

¡EL HEREDERO AL TRONO!👑🌍



Esta vez, Lionel Messi observa la celebración desde el otro lado. El rey dejó la corona y Lamine Yamal apareció listo para tomar el relevo en la cima del fútbol mundial.🔝



Campeón del mundo con apenas 19 años, el joven español confirma que el presente… pic.twitter.com/S4wLm1DwGq — Claro Sports (@ClaroSports) July 19, 2026

Estas son algunas imágenes de lo mejor de la final del Mundial 2026.

Las increíbles fotos que muestran los festejos de España tras su victoria contra Argentina en el Mundial 2026

En España, los festejos se desbordaron en diferentes ciudades como Barcelona o Madrid, donde los hinchas salieron a las calles a festejar la victoria de su selección.

Miles de españoles celebran en las calles de Madrid por triunfo de “La Roja”.

Festejos estallan en España tras triunfo en el Mundial 2026 contra Argentina.

Españoles celebran por la Copa del Mundo 2026.

Los hinchas españoles seguirán con sus festejos hasta mañana lunes. Foto: Reuters

El grito de los aficionados españoles tras la victoria de España.

En Nueva York, por su parte, también se sintió el ambiente mundialista desde el estadio hasta las calles de la ciudad.

Aficionados de España celebran la victoria desde el estadio en Nueva York. Reuters.

En Times Square, que se pintó de azul antes del partido en apoyo a Argentina, terminó por ser el centro de los festejos de España.

Hinchas españoles en Times Square en Nueva York. Foto: AFP

En México, miles de aficionados portaron la playera roja y festejaron el triunfo de “La Furia Roja” en tiempos extra, después de un empate sin goles en los 90 minutos.

El gol de Ferran y el extraordinario festejo en México

El gol del Ferran Torres no sólo marcó el triunfo de España, también fue uno de los momentos más emocionantes del encuentro, incluso, la emoción retumbó en México.

Y es que en el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México, que alcanzó el máximo de su capacidad por la final del Mundial 2026, los aficionados celebraron en grande el gol de español, quien se convirtió en el héroe de “La Roja”.

Un medio tiempo histórico

Además del juego, otra postal fue el medio tiempo encabezada por Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, quienes ofrecieron un show de casi 28 minutos, por primera vez en la historia.

Foto: Reuters

La colombiana interpretó su éxito mundialista “Dai Dai”, mientras que BTS interpretó “Dynamite”.

BTS performs "Dynamite" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/wYmvwYwKX9 — Variety (@Variety) July 19, 2026

Y Justin Bieber cantó “Everything Hallelujah”.

Justin Bieber performs a special version of "EVERYTHING HALLELUJAH" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/Y6NXjVnRDX — Variety (@Variety) July 19, 2026

Las lágrimas de un Messi que se despidió de la Copa del Mundo

Lionel Messi terminó en el centro del campo del estadio MetLife con lágrimas en los ojos después de que Argentina perdiera ante la selección de España.

Foto: AFP

‘La Pulga’ dijo adiós a las justas mundialistas después de ser parte de seis copas del mundo con el combinado Albiceleste, donde se consagró campeón en Catar, logrando dos subcampeonatos en Brasil 2014 y el organizado por Norteamérica de 2026.

Messi pierde la final del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum entrega el Balón de Oro del Mundial en la ceremonia de premiación

Otra postal memorable fue la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia de premiación tras el triunfo de España.

Claudia Sheinbaum entregó el premio de mejor jugador del Mundial | Foto: Reuters

La mandataria se encargó de entregar el Balón de Oro del torneo a Rodrigo, mediocampista del nuevo campeón mundial.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra… pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Cabe destacar que la jefa del Ejecutivo mexicano presenció el partido en el Estadio Nueva York Nueva Jersey junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Los festejos mundialistas no terminarán este domingo en España

Los campeones del mundo desfilarán este lunes en el centro de Madrid ante un a multitud que se espera sea de un millón de personas, dijeron las autoridades.

El desfile iniciará cerca del palacio de La Moncloa y seguirá hasta la plaza de Cibeles, donde se organizará una ceremonia en un escenario montado especialmente para la ocasión.

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