Luto en la UFC: muere Allan Nascimento, peleador brasileño, a los 34 años

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El peleador fue encontrado inconsciente. Foto: IA

Allan Nascimento, peleador brasileño de Artes Marciales Mixtas (MMA), falleció a los 34 años, informó la UFC a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Cabe recordar que “Puro Osso”, como también era conocido, subió al octágono por última vez el pasado 20 de junio, en Las Vegas, Estados Unidos.

Fallece Allan Nascimento, peleador de MMA; ¿qué se sabe sobre su muerte?

A través de un comunicado difundido este lunes, la UFC explicó que Allan Nascimento fue encontrado inconsciente tras sufrir, aparentemente, un ataque cardiaco mientras dormía.

Personal médico acudió al lugar donde se encontraba el peleador de peso mosca; sin embargo, se confirmó su fallecimiento en el sitio.

“Nuestras oraciones y más sinceras condolencias acompañan a la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en estos momentos increíblemente difíciles”, escribió la UFC.

Desde su debut en la organización, el 30 de octubre de 2021, Nascimento acumuló 29 combates, de estas 22 fueron victorias, 16 de ellas por sumisión, y siete derrotas.

En su último combate enfrentó al estadounidense Mitch Raposo, con quien cayó derrotado en Las Vegas.

La UFC destacó que Nascimento era un auténtico pilar a las puertas del Top 15 y que siempre acompañaba a sus compañeros durante sus entradas al octágono, además de mantener una estrecha relación con el excampeón de peso ligero y actual monarca BMF, Charles Oliveira.

Este último, también brasileño, le rindió homenaje en redes sociales y aseguró haber perdido “a un hermano”.

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