México quedó fuera, pero LEGO quiere que el Mundial siga en el Fan Fest; así es su experiencia

| 15:34 | Jennifer Turrubiartes | UnoTV

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 provocó que los espacios del Fan Fest comenzaran a vaciarse; sin embargo, algunas marcas mantienen sus activaciones para invitar al público a seguir disfrutando del ambiente mundialista, una de ellas es LEGO, que preparó una experiencia interactiva inspirada en el futbol para quienes visiten la zona.

El objetivo es que familias, aficionados y visitantes encuentren actividades más allá de los partidos y continúen viviendo el ambiente mundialista.

¿En qué consiste la experiencia de LEGO en el Fan Fest?

Como parte de su activación, LEGO instaló “Bricks”; hasta el 19 de julio los participantes podrán patear un balón para derribar un muro construido con bricks y sumar puntos.

“Es una actividad interesante e interactiva que es el LEGO Bricks, que es como un juego donde los participantes podrán patear un balón para romper una pared de bricks y anotar el gol. La experiencia contará con un marcador y una tabla de clasificación”, explicó César Ridruejo, general manager de LEGO Latinoamérica.

La dinámica también permitirá que los asistentes comparen sus resultados con otros participantes mediante una tabla de posiciones.

@fran.hdezm

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Para la marca, la intención es que la experiencia mundialista continúe incluso después de la eliminación del combinado mexicano.

“Lo más importante es que todo el país pueda acompañarnos en la celebración y pueda vivir estos momentos, ya sea construyendo, participando en este tipo de actividades o tomándose una foto en nuestros photo opportunities”.

Brenda, integrante del área de Marketing de LEGO Latinoamérica

Además del reto interactivo, el espacio cuenta con áreas para fotografías y actividades pensadas para que visitantes de todas las edades sigan formando parte del ambiente del Mundial 2026.

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