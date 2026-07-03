¿Qué objetos no podrás pasar al Estadio Azteca para el México vs Inglaterra?

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Aficionados ingresando al Estadio Azteca en el Mundial 2026 | Reuters

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha dado a conocer una lista de objetos prohibidos para los asistentes al próximo partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra, que se celebrará en el Estadio Azteca el próximo 5 de julio.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que compartió la publicación donde se incluían a los objetos que sí podrán ingresar, aunque esto podría variar dependiendo del criterio de las autoridades al momento de acceder al recinto.

Objetos no permitidos para el Estadio Azteca Foto: Uno TV

¿Qué objetos no están permitidos para entrar al Estadio Azteca?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer una lista de objetos que no estarán permitidos al ingresar al estadio para el partido de la Selección Mexicana, entre los que se incluyen armas, explosivos, herramientas de trabajo, rollos de papel o artículos inflamables.

La lista también incluye:

Equipo de protección personal.

Materiales deportivos.

Materiales tóxicos, radiactivos, cáusticos o corrosivos.

Carreolas, bicicletas, patines, patinetas, scooters, patinetes eléctricos, entre otros.

Materiales en polvo, como harina o sustancias similares.

Latas de aerosol y sustancias corrosivas o inflamables.

Todo objeto que se pueda usar como arma o proyectil.

Botellas, tazas, jarras o latas.

Objetos voluminosos.

Bolsos no transparentes, mochilas, bolsos grandes, bolsas para cámaras y cojines de asiento con bolsillos, cierres, compartimentos o fundas.

Cualquier tipo de animal, salvo que sean animales de servicio reconocidos legalmente.

Cascos y cualquier otra forma de disfraz o prendas u objetos que ocultan la identidad de las personas, excepto prendas de carácter religioso o mascarillas y pantallas protectoras faciales con fines médicos.

Cigarros y cigarros electrónicos (incluidos aquellos que calientan el tabaco). Estos podrán portarse, pero no utilizarse dentro del estadio.

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Números de emergencia y atención: 🚨

☎️ 911

📱 App… pic.twitter.com/SaUslH1JCl — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 3, 2026

Asimismo, existirá una restricción para el ingreso de líquidos mayores a 100 ml o que contengan alcohol (excepto desinfectante de manos), incluyendo botellas o bienes consumibles como alimentos de cualquier tipo, así como drogas, narcóticos o estimulantes.

Prohibición en alimentos y equipos electrónicos

También existirán medidas en torno a las banderas que pueden ingresar al estadio, principalmente por sus dimensiones. Además, se negará el acceso a todo tipo de material de índole política, ofensiva o discriminatoria, así como a cualquier objeto de naturaleza publicitaria o comercial.

Entre las prohibiciones también se incluyen los equipos electrónicos, musicales y de telecomunicaciones:

Dispositivos de radio o de retransmisión de alta frecuencia.

Todo tipo de soportes para equipos de fotografía y video.

Drones, sistemas aéreos no tripulados o cualquier tipo de dispositivo volador dirigido por control remoto.

Todo equipo de televisión y telecomunicaciones capaz de grabar audio y video.

Más de un juego de pilas, baterías o elementos recargables para un dispositivo.

Cualquier instrumento musical (mecánico o manual) que no se pueda ver completamente por razones de seguridad.

Dispositivos de rayos láser, punteros láser o aparatos similares.

Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que emitan sonidos fuertes.

Binoculares de gran tamaño (excepto para titulares de boletos con deficiencias visuales y otros equipos con lentes de aumento, salvo las lentes fotográficas de cámaras personales sin fines profesionales).

¿Qué objetos sí pueden ingresar al Estadio?

La propia Secretaría también ha compartido los objetos que no tendrían inconveniente para ingresar al estadio. Entre ellos se encuentran:

Lentes, gorra y sombrero.

Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC (de cierto tamaño).

Bolso de mano compacto, cartera o billetera (de cierto tamaño).

Banderas pequeñas, carteles y letreros hechos de un material resistente al fuego.

Artículos de protección solar e higiene personal que no excedan el límite de 100 ml.

Cabe mencionar que, aunque estos artículos se incluyan entre los que no tienen problemas para ingresar, serán las autoridades quienes determinen, al momento de las revisiones de acceso, si representan un peligro. En caso de que así sea, serán retirados por motivos de seguridad.

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