¿Volverá a suceder? La derrota más dolorosa de Inglaterra fue en el Estadio Azteca

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Inglaterra enfrentó a Maradona y Argentina en el Azteca. Foto: AFP/Archivo

Inglaterra enfrentará a México el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, como parte de los octavos de final del Mundial 2026.

El inmueble, conocido durante décadas como Estadio Azteca, guarda uno de los recuerdos más dolorosos en la historia de la selección inglesa. Fue ahí donde, hace 40 años, cayó ante Argentina en un partido que quedó marcado para siempre por Diego Maradona.

De cara al México vs Inglaterra, aquel encuentro vuelve a tomar relevancia por todo lo que representó para el futbol mundial, pero ¿qué ocurrió aquella tarde en el “Coloso de Santa Úrsula”?

El día que Inglaterra vivió una de sus derrotas más dolorosas

El 22 de junio de 1986, Argentina e Inglaterra disputaron los cuartos de final de la Copa del Mundo de México en un Estadio Azteca repleto, con más de 114 mil aficionados.

El encuentro trascendía lo deportivo. Apenas cuatro años antes ambos países habían protagonizado la Guerra de las Malvinas, por lo que el ambiente alrededor del partido cargaba un fuerte componente político y emocional.

Los ingleses iban en ascenso después de una sólida fase de grupos y de eliminar a Paraguay en octavos de final. Argentina también atravesaba un gran momento, impulsada por un Diego Armando Maradona que ya brillaba como el gran líder del equipo dirigido por Carlos Bilardo.

Desde el inicio quedó claro cuál sería el plan argentino, poner el balón en los pies de Maradona cada vez que fuera posible.

La tarde en que Maradona desarmó a Inglaterra

Durante la primera mitad, Inglaterra apenas encontró la forma de detener al capitán argentino. Maradona provocó constantes faltas, dejó rivales en el camino una y otra vez y comenzó a generar peligro prácticamente cada vez que tocó la pelota.

El marcador permaneció empatado hasta el segundo tiempo.

Al minuto 51 llegó una de las jugadas más polémicas en la historia de los Mundiales. Después de un rebote dentro del área, Maradona saltó junto al portero Peter Shilton y empujó el balón con la mano para marcar el 1-0. El árbitro no detectó la infracción y validó la anotación.

Años después, el propio futbolista describiría aquella acción como un gol marcado “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios”.

Pero apenas cuatro minutos después ocurrió algo completamente distinto.

Maradona tomó el balón cerca del mediocampo, dejó atrás a varios futbolistas ingleses con una serie de regates, eludió incluso al portero Peter Shilton y definió frente al arco para marcar el 2-0.

Esa jugada quedó inmortalizada como el “Gol del Siglo” y provocó una de las narraciones más famosas del futbol, cuando el periodista Víctor Hugo Morales lo bautizó como “barrilete cósmico”.

Gary Lineker descontó para Inglaterra en la recta final del encuentro, pero Argentina resistió la presión y selló la victoria por 2-1.

Una actuación que sigue siendo irrepetible

Aunque los dos goles se llevaron los reflectores, la actuación de Maradona fue mucho más amplia. De acuerdo con datos recopilados por la FIFA, el argentino tocó el balón 78 veces, la cifra más alta entre todos los jugadores de su selección durante ese partido, algo poco habitual para un futbolista ofensivo.

Además, completó 12 regates exitosos, participó directamente en 12 de los 17 disparos argentinos y generó constantes oportunidades para sus compañeros.

Jorge Burruchaga, quien compartió ataque con él aquella tarde, recordó que incluso esperaba recibir un pase durante la jugada del “Gol del Siglo”, pero Maradona decidió seguir avanzando hasta completar una de las acciones individuales más recordadas de todos los tiempos.

De hecho, años después, varios futbolistas ingleses reconocieron el nivel que mostró el argentino. Gary Lineker llegó a afirmar que fue “el mejor jugador de todos los tiempos”, mientras que John Barnes aseguró que enfrentarlo resultaba prácticamente imposible.

Inglaterra regresa al estadio de uno de sus recuerdos más amargos

Aquella derrota marcó el camino de Argentina rumbo al campeonato del mundo y dejó una huella imborrable en la historia del Estadio Azteca.

40 años después, Inglaterra volverá a disputar un partido de eliminación directa en ese mismo escenario, ahora llamado Estadio Ciudad de México.

Esta vez enfrente estará la Selección Mexicana, que buscará aprovechar la localía para seguir haciendo historia y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra nunca ha derrotado a México en el Azteca

Sí, México y el equipo de los “Tres leones” ya se han enfrentado en el “Coloso de Santa Úrsula”. La primera, el 1 de junio de 1969 en un partido amistoso que terminó con un empate a cero.

La segunda ocasión sucedió el 9 de junio de 1985, en el “Torneo Azteca 2000”, certamen que le sirvió a la Selección Mexicana como preparación para el Mundial de 1986. Con gol de Luis Flores, el equipo nacional se alzó con la victoria.

Cabe mencionar que Inglaterra y México también protagonizaron otro partido en la Ciudad de México. Dicho duelo fue disputado el 24 de mayo de 1959, fecha en la que el equipo mexicano derrotó 2-1 a los ingleses, con goles de Raúl Cárdenas y Salvador Reyes.

En total, hasta el momento, México e Inglaterra se han enfrentado nueve veces, una de ellas en el Mundial de 1966 con victoria para los europeos.

Aunque la balanza se inclina a favor de los ingleses con seis victorias, un empate y dos derrotas, nunca han vencido a la Selección Nacional en tierras mexicanas.

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