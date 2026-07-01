México vs Ecuador; se reportan aglomeraciones en CDMX, en Guadalajara rocían gas y en Monterrey dan portazo

GENERANDO AUDIO...

Reportan aglomeraciones en los Fan Fest de México | Foto: Reuters

El caos comenzó desde horas antes de que comenzara el partido de México vs Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Muchos fanáticos se dieron cita en los diferentes eventos para poder presenciar los partidos del torneo de la FIFA, conocidos como Fan Fest, pero estos no pudieron albergar a todos los asistentes, comenzando el caos en los diferentes puntos.

Portazo y caos en los Fan Fest de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

La euforia por la Selección Mexicana sigue aumentando, sobre todo tras su paso perfecto como líder del Grupo A, consiguiendo los nueve puntos posibles, por lo que el partido contra la selección de Ecuador generó mucha emoción.

Esto generó caos en los puntos conocidos como Fan Fest, pues en Monterrey la capacidad del evento alcanzó su punto máximo y las autoridades tomaron la decisión de cerrar las puertas del Parque Fundidora.

Pero esto solo provocó que las personas realizaran un portazo o comenzaran a brincar los muros para poder ingresar a dicho evento. El caos que se vivió se puede ver en diversos videos que circulan en las redes sociales.

Jóvenes asistentes al Fan Fest son gaseados por policías al intentar entrar a la fuerza al Parque Fundidora.

Hay mujeres en el suelo desmayadas o con los ojos irritados.

El caos total por un juego de futbol. pic.twitter.com/jvJaCrnEXt — Miguel A. González (@mikepelotero82) July 1, 2026

Por su parte, en el Fan Fest de Guadalajara fueron más de 23 mil los aficionados que se dieron cita, lo que rebasó la capacidad del mismo, pues contaba con un máximo de 19 mil asistentes.

Otro de los puntos que contó con una gran aglomeración fue la Glorieta de La Minerva, pues en ella se reunieron más de 10 mil personas apoyando a su selección.

Por su parte, la Ciudad de México abarrotó todos los puntos destinados para poder disfrutar del partido. El propio Gobierno de la CDMX, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dieron a conocer que tanto el Fan Fest como el Ángel se encontraban a su capacidad máxima.

La #SSC informa:



Derivado de la alta afluencia de aficionados y con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de las y los asistentes, el #FanFest del #Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que se recomienda a la ciudadanía acudir al #MonumentoALaRevolución, donde… pic.twitter.com/7JhGFSDFzK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 30, 2026

Pese a la gran aglomeración de personas para ver el partido, de momento no se cuenta con reportes de personas lesionadas ni de situaciones de emergencia derivadas del mismo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.