México vs Ecuador: últimas noticias del partido de la selección en el Estadio Azteca

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Foto: Cuartoscuro

México se juega su pase para los octavos de final del Mundial 2026 contra Ecuador este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca. Sin embargo, previo al encuentro, ambos países ya han protagonizado varias momentos clave.

La Selección Nacional llega con un paso perfecto como líder del Grupo A, con tres victorias: 2-0 ante Sudáfrica, 1-0 frente a Corea del Sur y 3-0 contra Chequia.

Mientras que Ecuador clasificó en el tercer lugar del Grupo E, tras caer 1-0 ante Costa de Marfil, empatar a cero goles con Curazao y vencer 2-1 a Alemania.

De ganar esta noche, México dejaría atrás una racha de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial. El último triunfo del Tri en una instancia de este tipo ocurrió el 15 de junio de 1986, también en el Estadio Azteca, cuando el equipo nacional venció 2-0 a Bulgaria en octavos de final, avanzando al famoso “quinto partido”.

La serenata de los mexicanos y la queja de Ecuador a la FIFA

La selección de México jugará contra el conjunto ecuatoriano para buscar su pase a los octavos de final, pero, previo al partido, la afición mexicana ha comenzado a demostrar su localía en contra del cuadro sudamericano.

Pues la noche de este 29 de junio varias personas se dieron cita en el hotel de concentración donde los jugadores de Ecuador se encontraban, esto para cantarles una serenata con la intención de impedir su descanso.

Claxons de carros se combinaron con el sonido de trompetas y altavoces que buscaron hacer el mayor ruido posible.

Ante esto fue que la selección de Ecuador se pronunció por los hechos, a los que catalogó de ser diferentes a los principios de juego limpio, pidiendo a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto.

“Sobre algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar”. Federación Ecuatoriana de Futbol

Asimismo, en el mismo comunicado, mencionó que su selección siempre responderá en la cancha, asegurando que esperan que esto no afecte la relación entre los países ni lo que ha representado esta justa mundialista

¿Qué Jersey utilizará la selección contra Ecuador?

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana solicitó el apoyo de la afición con la playera verde, uniforme que portarán en el partido en contra de Ecuador en el partido de dieciseisavos de final.

Cabe mencionar que esta indumentaria cuenta con características y elementos que replican a manera de homenaje la Piedra del Sol y la cultura mexicana

#ElJerseyDeJuego está preparado.



¡Radiante y siempre destacando!

Tenemos que lucirlo todos hoy con mucho orgullo. 🇲🇽#SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/En1AiATzgJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026

Con el lema “Este martes todos de verde’ el conjunto dirigido por Javier Aguirre busca el apoyo para lograr seguir avanzando en esta justa mundialista y conseguir un triunfo en la fase de eliminación directa, lo cuál no ocurre desde el mundial de 1986, que se celebró en tierras mexicanas.

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