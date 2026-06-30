Noruega vence a Costa de Marfil 2-1 y festeja a lo “vikingo” su pase a octavos del Mundial 2026

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Los vikingos de Noruega celebran la victoria en el Mundial | Foto: Reuters

Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil y consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, tras asegurar su boleto a la siguiente ronda, los jugadores noruegos celebraron sobre el campo con el tradicional remo vikingo, uno de sus festejos más reconocidos.

El partido fue intenso, con momentos de presión africana, pero los europeos terminaron imponiendo su ritmo para mantenerse con vida en la competencia.

Noruega festeja con remo vikingo

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Tras conseguir su pase a los octavos de final, los jugadores de Noruega celebraron con su tradicional remo vikingo, el equipo europeo se reunió en el campo para realizar este festejo característico, acompañado por sus aficionados.

El duelo arrancó con dos selecciones buscando tomar el control del encuentro, Costa de Marfil intentó aprovechar su velocidad por las bandas y la fuerza física de sus atacantes, mientras que Noruega apostó por un juego más ordenado, esperando espacios para generar peligro en el área rival.

El marcador se movió al minuto 39 gracias a Antonio Nusa, dejando la victoria momentánea para los noruegos, quienes encontraron la manera de romper la defensa marfileño.

Pero Costa de Marfil no bajó los brazos y respondió con intensidad, en el segundo tiempo los africanos adelantaron líneas en busca del empate y pusieron en problemas a la defensa noruega.

Noruega intentó controlar la ventaja con posesiones más largas, mientras que Costa de Marfil se lanzó al ataque consciente de que necesitaba un resultado positivo para mantenerse con opciones dentro del torneo.

El equipo africano encontró el empate al 74 gracias a Armad Diallo y volvió a meter presión al conjunto europeo, con el marcador igualado, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero fue Noruega la que logró responder en el momento más importante del encuentro.

Aunque parecía que el partido se iría al alargue, el gol definitivo llegó cuando los noruegos aprovecharon un espacio en la defensa rival y recuperaron la ventaja con un tanto de Erling Haaland.

Noruega avanza a los octavos de final del Mundial 2026 | Foto: Reuters

A partir de ahí, Costa de Marfil buscó una nueva reacción, pero Noruega cerró filas y defendió el resultado hasta el silbatazo final.

Noruega en la historia de los Mundiales

La Selección de Noruega ha participado en cuatro ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, contando la actual, donde ha tenido algunos episodios destacados.

Francia 1938

En Francia 1938, debutó enfrentando al campeón vigente Italia en octavos de final. Aunque los italianos se adelantaron temprano, Noruega empató al final del partido y llevó el duelo a tiempo extra, donde Italia terminó ganando 2-1.

Estados Unidos 1994

En Estados Unidos 1994, regresó a una Copa del Mundo después de 56 años tras eliminar a Inglaterra en las Eliminatorias. Compartió grupo con México, Italia e Irlanda, donde consiguió una victoria ante el Tri, pero quedó eliminada en una definición muy cerrada por diferencia de goles, por lo que no pasó de la fase de grupos.

Francia 1998

En Francia 1998, Noruega vivió un Mundial destacado, empató contra Marruecos y Escocia, y consiguió una histórica remontada ante Brasil para avanzar a octavos de final. Sin embargo, volvió a encontrarse con Italia y cayó 1-0, quedando fuera del torneo.

Ahora Noruega ha llegado al quinto partido y aunque está en octavos de final de nuevo, está viviendo su mejor Mundial y enfrentará a Brasil el próximo domingo 5 de julio.

¿Qué es el “Viking Row”?

Los “vikingos” de Noruega festejan el pase a octavos de final | Foto: Reuters

El “Viking Row” es una celebración en la que los aficionados se sientan hombro con hombro, formando una especie de “embarcación humana”, y realizan movimientos de remo al ritmo de un tambor. El ritmo inicia lento y va aumentando gradualmente, generando una sensación de coordinación colectiva que involucra a todo el estadio.

La idea, según declaraciones de Ole Froystad, quien asegura ser uno de los creadores del concepto, está inspirada en la tradición marítima de los antiguos vikingos.

De acuerdo con su explicación, los guerreros nórdicos utilizaban el remo como una forma de avanzar hacia la costa antes de la batalla, simbolizando fuerza, unidad y resistencia.

“Es una tradición que se remonta a mucho tiempo atrás. Hace mil años, los vikingos remaban. Arriaban las velas y remaban para llegar a la orilla antes de la batalla”, explicó Froystad en entrevista con medios internacionales. “Se trata de remar por el equipo, para que los compañeros se sientan cómodos en el campo”, añadió.

Lo que comenzó como una celebración dentro del estadio ha trascendido completamente el ámbito deportivo. El “Viking Row” se ha extendido a distintos puntos de Estados Unidos, donde miles de aficionados noruegos han replicado el gesto en espacios públicos como Nueva York, Boston e incluso estaciones de transporte.

Norway's viking row chant has to be in the discussion for best chant in all of sports. pic.twitter.com/uqmyi26zdu — New York Post Sports (@nypostsports) June 23, 2026

Las imágenes de grupos de seguidores vestidos con cuernos vikingos, camisetas rojas y banderas nacionales realizando la coreografía se han vuelto virales. El fenómeno también ha llegado a redes sociales, donde usuarios de todo el mundo imitan el movimiento en videos cortos.

La celebración tuvo uno de sus puntos más altos tras el debut de Noruega frente a Irak, cuando el equipo realizó por primera vez la coreografía de manera conjunta con los aficionados en un estadio repleto. Desde entonces, el gesto se ha repetido en cada victoria, consolidándose como un símbolo del equipo en el torneo.

Más allá del espectáculo, el “Viking Row” representa un fuerte vínculo con la identidad cultural noruega. La selección ha reforzado este concepto desde antes del Mundial, incluso posando en sesiones fotográficas caracterizados como guerreros vikingos antes de viajar a Estados Unidos.

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