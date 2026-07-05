Francia vs Marruecos, primer duelo de cuartos del Mundial 2026; así van los octavos
Francia vs Marruecos es el primer encuentro confirmado para cuartos de final del Mundial 2026 luego de que ambas selecciones superaron a sus rivales durante la primera jornada de dicha fase.
Con esto, ambas selecciones se enfrentarán el próximo jueves 9 de julio en el Estadio de Boston a las 16:00 horas para buscar el pase a semifinales de la justa mundialista.
Marruecos golea 3-0 a Canadá y elimina al primer anfitrión del Mundial 2026
Los “Leones del Atlas” alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi al 50′ y al 82′ y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8′ que sentenció el encuentro en el Estadio de Houston.
Pese a un lento arranque, Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspirados en la segunda parte y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.
Aunque Canadá presionó durante la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite, el capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final, aunque no pudieron marcar en el arco marroquí.
En un partido cerrado, Francia derrota a Paraguay
Tras 90 minutos, Francia se alzó con la victoria 1-0 ante Paraguay en un duelo bastante cerrado en el Estadio de Filadelfia.
Pese a que “Los Blues” atacaron constantemente la portería de Orlando Gill, la defensa férrea del equipo sudamericano contuvo los embates pensando en alargar el encuentro hasta la tanda de penales.
Sin embargo, tras una jugada de Désiré Doué, quien fue derribado dentro del área, Kylian Mbappé convirtió un penal al minuto 70 para darle la ventaja a Francia.
Aunque el equipo paraguayo adelantó líneas buscando el empate, únicamente logró un par de llegadas a la meta francesa.
Así se juegan los octavos de final del Mundial 2026
Tras la primera jornada de octavos de final, los siguientes encuentros del Mundial 2026 son:
Domingo 5 de julio
- 14:00 horas | Estadio de Nueva York/Nueva Jersey: Brasil vs Noruega
- 18:00 horas | Estadio Ciudad de México: México vs Inglaterra
Lunes 6 de julio
- 13:00 horas | Estadio de Dallas: Portugal vs España
- 18:00 horas | Estadio de Seattle: Estados Unidos vs Bélgica
Martes 7 de julio
- 14:00 horas | Estadio de Vancouver: Suiza vs Colombia
- 10:00 horas | Estadio de Atlanta: Argentina vs Egipto
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