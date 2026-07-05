Francia vs Marruecos, primer duelo de cuartos del Mundial 2026; así van los octavos

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Foto: Reuters

Francia vs Marruecos es el primer encuentro confirmado para cuartos de final del Mundial 2026 luego de que ambas selecciones superaron a sus rivales durante la primera jornada de dicha fase.

Con esto, ambas selecciones se enfrentarán el próximo jueves 9 de julio en el Estadio de Boston a las 16:00 horas para buscar el pase a semifinales de la justa mundialista.

¡DUELO DE GIGANTES EN CUARTOS! 🇫🇷⚔️🇲🇦



Se repite la semifinal del 2022; Francia y Marruecos vuelven a cruzarse en un escenario de máxima tensión mundialista. Dos planteles llenos de talento, historia y figuras capaces de cambiarlo todo en una jugada.



Será un partido de poder,… pic.twitter.com/vA1smhA4yb — Claro Sports (@ClaroSports) July 4, 2026

Los “Leones del Atlas” alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi al 50′ y al 82′ y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8′ que sentenció el encuentro en el Estadio de Houston.

Pese a un lento arranque, Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspirados en la segunda parte y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.

Aunque Canadá presionó durante la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite, el capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final, aunque no pudieron marcar en el arco marroquí.

¡MARRUECOS SIGUE HACIENDO HISTORIA! 🇲🇦🔥



Canadá resistió durante 45 minutos, pero en el complemento apareció la mejor versión de los Leones del Atlas. Ritmo, contundencia y una segunda parte de fiesta para marcar tres goles y firmar su pase a cuartos de final. pic.twitter.com/QdoqXtPxPp — Claro Sports (@ClaroSports) July 4, 2026

En un partido cerrado, Francia derrota a Paraguay

Tras 90 minutos, Francia se alzó con la victoria 1-0 ante Paraguay en un duelo bastante cerrado en el Estadio de Filadelfia.

Pese a que “Los Blues” atacaron constantemente la portería de Orlando Gill, la defensa férrea del equipo sudamericano contuvo los embates pensando en alargar el encuentro hasta la tanda de penales.

Sin embargo, tras una jugada de Désiré Doué, quien fue derribado dentro del área, Kylian Mbappé convirtió un penal al minuto 70 para darle la ventaja a Francia.

Aunque el equipo paraguayo adelantó líneas buscando el empate, únicamente logró un par de llegadas a la meta francesa.

¡FRANCIA SIGUE EN MODO CANDIDATA! 🇫🇷🔥



Con Mbappé apareciendo en el momento clave, Les Bleus dejaron fuera a Paraguay y dieron otro paso firme en el Mundial.



El equipo de Deschamps sigue levantando la mano por la corona… y ahora tendrá enfrente a un Marruecos que también llega… pic.twitter.com/OW58af9Etf — Claro Sports (@ClaroSports) July 4, 2026

Así se juegan los octavos de final del Mundial 2026

Tras la primera jornada de octavos de final, los siguientes encuentros del Mundial 2026 son:

Domingo 5 de julio

14:00 horas | Estadio de Nueva York/Nueva Jersey: Brasil vs Noruega

18:00 horas | Estadio Ciudad de México: México vs Inglaterra

Lunes 6 de julio

13:00 horas | Estadio de Dallas: Portugal vs España

18:00 horas | Estadio de Seattle: Estados Unidos vs Bélgica

Martes 7 de julio

14:00 horas | Estadio de Vancouver: Suiza vs Colombia

10:00 horas | Estadio de Atlanta: Argentina vs Egipto

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