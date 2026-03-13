Muere Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista Raúl Jiménez a los 62 años

GENERANDO AUDIO...

Raúl Jiménez Vega

Falleció Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista mexicano Raúl Jiménez, a los 62 años de edad, la funeraria Profam dio a conocer la noticia a través de un comunicado emitido en conjunto con la familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega este jueves 12 de marzo.

De acuerdo con el obituario, la despedida de familiares y amigos se llevó a cabo este mismo jueves en el velatorio Profam, ubicado en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo.

La ceremonia religiosa se realizó a las 13:00 horas en la Parroquia de San Francisco de Asís, y posteriormente su cuerpo fue trasladado al panteón de San Juan Otlaxpa.

Club América lamenta la muerte de Raúl Jiménez Vega

Por su parte, el Club América lamentó el fallecimiento del padre del delantero del Fulham Football Club y expresó sus condolencias a la familia y amigos.

Seguidores del club y fanáticos de Raúl Jiménez también han reaccionado en redes sociales, donde han compartido mensajes de apoyo para el jugador originario de Hidalgo.

Entre los comentarios que circulan se pueden leer mensajes como:

“Mucha fuerza, Raúl”

“La vida te ha puesto partidos muy difíciles”

“Mi más sentido pésame para ti y toda tu familia”

“Un abrazo fuerte para ti y todo Tepeji”

“Que Dios te dé mucha fortaleza”

Raúl Jiménez no se ha pronunciado en redes

Hasta el momento, el delantero Raúl Jiménez no ha compartido información en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su padre.

El futbolista es considerado uno de los delanteros mexicanos más destacados y forma parte de los jugadores que podrían integrar la convocatoria de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, además de los partidos amistosos contra Portugal y Bélgica.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Raúl Jiménez Vega.

