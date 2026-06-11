Konnan habría sufrido la amputación de ambas piernas, reportan especialistas

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Konnan, leyenda de la Triple A. Foto: Getty Images

Konnan, exluchador cubano profesional de 62 años, cuyo nombre real es Carlos Santiago Espada, habría sufrido otra amputación de pierna, según informó Vince Russo, exguionista de la WWE, en el podcast “Coach and Bro” el pasado 8 de junio.

“A Konnan le han amputado ambas piernas. Las dos. Sabía que le habían amputado una, y la segunda aún estaba en duda la última vez que hablé con él, hace unos dos meses. Al final tuvieron que amputársela”, indicó Russo.

A pesar de que pudo comunicarse con él, no logró confirmar directamente lo ocurrido con el luchador, pues destacó que se encuentra débil y en proceso de rehabilitación.

“Ayer llamé a Konnan. No hablé mucho con él porque está muy débil. Está en plena rehabilitación, aprendiendo a sobrellevarlo todo. No me lo puedo ni imaginar. Sonaba agotado, así que le dije: ‘Hermano, descansa. Estamos rezando por ti. Te queremos’”, mencionó en la emisión.

También el exluchador profesional ecuatoriano, Hugo Savinovich, amigo de Konnan, confirmó lo ocurrido en su podcast “Lucha Libre Online” el pasado 9 de junio.

Aunque el ahora conductor no dio mayores detalles sobre lo que le sucedió al exluchador, aseguró que verificó la información de manera directa y lamentó lo ocurrido.

Seguidores y fanáticos de la lucha libre han mandado sus mejores deseos al legendario exponente del pancracio internacional esperando su pronta recuperación.

De parte de nosotros le mandamos un fuerte abrazo a konnan y que se recupere pronto mucha fuerza pic.twitter.com/C0wLVCPeOD — FANSDELUCHALIBREAAA_1 (@FANSDELUCHALIB3) June 10, 2026

Los recientes problemas de salud de Konnan

En marzo de este año se informó que la figura histórica de la Triple A enfrentaba una delicada situación de salud. En ese momento, se mencionó la posible amputación de una de sus piernas, por lo que estaba siendo atendido en un hospital de San Diego.

Justamente en aquel momento, Hugo Savinovich aseguró que Konnan se encontraba estable de salud, aunque solicitó una oración por él y su familia.

Ahora que confirmó la noticia, Savinovich relató que no quiso compartir esta mala noticia sobre una persona cercana como Konnan, hasta verificarla directamente con él.

¿Quién es Konnan, leyenda de la Lucha Libre?

Nacido en Cuba, Konnan se consolidó durante la década de los 90 como uno de los luchadores más populares, siendo una pieza clave en la internacionalización de figuras mexicanas hacia Estados Unidos, específicamente a la World Championship Wrestling (WCW).

En dicha empresa, Konnan consiguió cuatro campeonatos:

Un campeonato de los Estados Unidos

Dos títulos en pareja

Un campeonato de televisión

En la Triple A, Konnan compitió en tres temporadas, durante las cuales logró coronarse como campeón de peso completo y campeón en parejas junto a Cibernético.

Además, el luchador cubano, también de ascendencia puertorriqueña, ingresó al Salón de la Fama de Triple A en 2025.

Konnan ha enfrentado diversas complicaciones de salud a lo largo de los años, entre ellas un trasplante de riñón y una operación de cadera.

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