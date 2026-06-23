¿Vas a festejar al Ángel de la Independencia por el México vs. Chequia? Checa transporte, ley seca y otros puntos clave

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¿Vas a festejar en el Álgel de la Independencia? Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México se prepara para una nueva jornada de fiesta futbolera con el partido entre México y Chequia dentro de la Copa del Mundo 2026 y como es tradición, el Ángel de la Independencia será uno de los puntos principales de reunión para los aficionados que buscan celebrar, por lo que autoridades capitalinas preparan un operativo especial para ordenar la llegada y salida de miles de personas.

El encuentro corresponde a la fase de grupos del Mundial y se disputará este miércoles 24 de junio, por lo que se espera una alta concentración de seguidores del Tricolor en Paseo de la Reforma y zonas cercanas.

Ante esto, habrá modificaciones en la movilidad, vigilancia especial, pantallas públicas y algunas restricciones para que los festejos se desarrollen de manera organizada.

El Metro tendrá horario extendido

Una de las principales recomendaciones es usar transporte público, por eso el Metro de la Ciudad de México ampliará su servicio por el partido México vs. Chequia y operará hasta la 1:00 de la mañana del jueves 25 de junio, en las líneas 1, 2 y 3, con el objetivo de facilitar el regreso de los aficionados después del encuentro y los festejos.

Las estaciones más cercanas al Ángel son Insurgentes y Sevilla de la Línea 1, también puede ser una alternativa llegar por Auditorio de la Línea 7 y caminar sobre Paseo de la Reforma si hay saturación en la zona.

Para apoyar la movilidad de las y los aficionados que asistirán al partido de futbol en el Estadio Ciudad de México, así como de quienes acudan posteriormente al Ángel de la Independencia, este miércoles las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX extenderán su servicio hasta la 1:00 de… pic.twitter.com/58WfNIq52n — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 23, 2026

Metrobús extenderá servicio este miércoles

La directora general del Metrobús de la Ciudad de México, Rosario Castro, anunció que el horario de servicio de todas las Líneas se modificará este miércoles 24 de junio.

Todas las Líneas del Metrobús brindarán servicio hasta la 1:00 am del jueves 25 de junio.

Si vas en carro, evita acercarte demasiado al Ángel

Para quienes decidan llegar en automóvil, lo más recomendable es no intentar estacionarse en las calles cercanas al monumento, ya que Reforma y sus alrededores suelen registrar cierres, desvíos y alta concentración de personas durante los festejos.

Una opción es dejar el vehículo varias cuadras antes y caminar hacia la zona del Ángel, buscando estacionamientos o calles alejadas del punto principal para evitar quedar atrapado entre los cierres viales.

Vialidades cerradas y afectadas por los festejos en el Ángel de la Independencia

Las vialidades que suelen verse más afectadas son:

Paseo de la Reforma (zona Ángel de la Independencia y alrededores)

Glorietas cercanas sobre Reforma

Cruces con Avenida Insurgentes

Zona de Florencia y Avenida Chapultepec

Calles cercanas de las colonias Juárez, Cuauhtémoc y Tabacalera por la concentración de personas

Habrá Ley Seca en zonas del centro

Para los aficionados que planean llegar al Ángel de la Independencia, es importante tomar en cuenta que habrá restricciones para la venta de bebidas alcohólicas. La medida aplicará desde las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

La suspensión de venta de alcohol contempla el Perímetro A del Centro Histórico, además de colonias como Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. Esto afecta principalmente a tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados y comercios donde se venda alcohol para llevar.

La medida no aplica de la misma forma para todos los establecimientos, ya que restaurantes, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios podrán vender bebidas alcohólicas siempre que el consumo sea dentro del lugar y acompañado de alimentos.

Si no quieres quedarte justo en el Ángel, habrá varios puntos con pantallas gigantes instaladas en la zona centro y Paseo de la Reforma. Son siete pantallas colocadas en puntos estratégicos para distribuir a los aficionados y evitar concentraciones excesivas en un solo lugar.

Entre los puntos contemplados están lugares como la Alameda Central, Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia, Glorieta de la Diana, el Caballito y Avenida Juárez.

Llega con tiempo y toma precauciones

El partido de México contra Chequia comenzará a las 19:00 horas, por lo que se espera que la concentración de aficionados aumente desde antes del silbatazo inicial.

La recomendación es llegar con anticipación, cargar la tarjeta de movilidad, ubicar rutas de salida y considerar que después del partido miles de personas buscarán regresar al mismo tiempo.

Otra de las recomendaciones es la de ver el partido en algún restaurante o bar cercano al Ángel de la Independencia para facilitar la llegada a Reforma y que puedas vivir los festejos desde temprano y sin contratiempos.

Acude con objetos básicos como tu celular cargado, batería portátil, una identificación y dinero en efectivo, además evita mochilas grandes u objetos que puedan dificultar el acceso o movilidad entre la multitud.

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