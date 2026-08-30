Michel Platini pide salida de Gianni Infantino de FIFA: “Debe irse”

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Platini cree que Infantino “Debe irse”. Foto: Getty Images

Michel Platini, exjugador de la selección francesa y expresidente de la UEFA, lanzó fuertes críticas contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien acusó de no respetar las reglas del futbol y consideró que debería dejar su cargo.

Durante una entrevista con el programa Canal Football Club de Canal+, el tres veces ganador del Balón de Oro cuestionó distintas decisiones relacionadas con el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, y señaló directamente al dirigente ítalo-suizo como responsable de garantizar el cumplimiento de las normas.

“Los asuntos económicos son una cosa, pero creo que Infantino falló porque es el garante de las reglas del juego y no las respetó”, afirmó Platini.

El exfutbolista francés se refirió particularmente a las pausas sistemáticas para refrigerios implementadas durante la Copa del Mundo, así como al descanso de 30 minutos en la final y a la situación relacionada con la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

“Las pausas publicitarias no están en el reglamento, el descanso de 30 minutos en la final tampoco, y la tarjeta roja es lo peor. Él es el garante, no respeta las reglas, debe irse”, sentenció.

Platini critica a Infantino por el manejo de la FIFA

Las declaraciones de Platini se producen en un momento de creciente tensión alrededor de la presidencia de la FIFA. Tras la conclusión del Mundial 2026, Infantino ha enfrentado cuestionamientos por un proyecto que contemplaba abrir la Copa del Mundo a inversores privados, iniciativa que finalmente no prosperó.

De acuerdo con la información de AFP, la UEFA, junto con las confederaciones de Norteamérica y el Caribe (CONCACAF) y Asia (AFC), encabeza una iniciativa para buscar la salida de Infantino.

El dirigente ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016 y tiene previsto buscar la reelección en el congreso del organismo que se celebrará en marzo de 2027 en Marruecos.

En este contexto, Platini consideró que las diferencias entre Infantino y la UEFA podrían terminar en los tribunales.

“Esto no se resolverá y no pasará desapercibido para las autoridades deportivas. Creo que si la UEFA quiere sancionar a Infantino, lo hará a través de los tribunales”, señaló.

UEFA prepara denuncia contra Gianni Infantino

La Confederación Europea también estaría preparando una denuncia contra Infantino bajo la legislación suiza por una presunta “gestión desleal”, mientras busca un candidato que pueda competir contra el actual presidente de la FIFA en las elecciones de 2027.

Platini, quien encabezó la UEFA entre 2007 y 2015, también recordó su propia relación con Infantino y aseguró que el actual presidente de la FIFA se benefició de las circunstancias que terminaron con sus aspiraciones de dirigir el futbol mundial.

“Siempre supe que le encantaba el dinero y el poder”, afirmó el exnúmero 10 y capitán de la selección francesa.

Platini había sido considerado como uno de los principales candidatos a ocupar la presidencia de la FIFA, pero fue apartado de la contienda luego de acusaciones de fraude. Finalmente, fue absuelto en Suiza en agosto de 2025.

“La destitución del presidente de la UEFA allanó el camino para la inesperada elección, en febrero de 2016, de su secretario general, Gianni Infantino”, recordó AFP.

Michel Platini también denunció a Infantino

El conflicto entre ambos dirigentes no se limita a las críticas públicas, en junio, Platini presentó una denuncia contra Infantino por “falsa acusación” y “tráfico de influencias”.

“Él no me hundió, se aprovechó de la situación. Pero ahora que se están llevando a cabo numerosas investigaciones sobre él en todo el mundo, circulan rumores de que estaba al tanto de ciertas cosas. Continuará”, declaró Platini.

El exdirigente francés incluso explicó, entre sonrisas, por qué decidió presentar su denuncia en Francia y no en Suiza.

“Lo hice en Francia porque en Suiza no tengo muchas posibilidades de ganar”, comentó.

Platini descarta volver al futbol

Pese a sus críticas y a la posibilidad de que el futbol mundial atraviese una nueva disputa por el control de sus organismos, Platini descartó regresar a los puestos directivos.

Cuando se le preguntó si contemplaba volver a ocupar un cargo en los órganos rectores del futbol, respondió de manera contundente: “No, no quiero”.

El exjugador explicó que su etapa al frente de clubes y organismos deportivos ya quedó atrás, aunque aseguró que todavía recibe solicitudes de asesoría.

“Clubes, organismos rectores, eso ya pasó. Puedo dar buenos consejos, así que puedo crear una empresa de consultoría futbolística. Hay mucha gente que me pide ayuda: clubes, federaciones, etc.”, concluyó.

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