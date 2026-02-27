Rodrigo Pacheco va por la final: horarios y previa de las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026

GENERANDO AUDIO...

Rodrigo Pacheco en semifinales de dobles del Abierto Mexicano de Tenis. Foto: AFP

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel entra en su etapa más emocionante con las semifinales, una jornada que definirá a los finalistas tanto en individuales como en dobles. Pero para la afición mexicana, el foco principal está en Rodrigo Pacheco Méndez, quien buscará meterse a la final de dobles en la Arena GNP Seguros este viernes 27 de febrero.

El torneo, categoría ATP 500, ha tenido una semana intensa en Acapulco, con partidos de alto nivel, sorpresas y duelos definidos en los últimos puntos. Este viernes se disputarán cuatro encuentros: dos semifinales de dobles y dos de singles masculinos, todos en horario estelar.

Pacheco, ante el mayor reto de su semana

Rodrigo Pacheco hace pareja con el español Rafael Jódar, y juntos enfrentarán a la experimentada dupla conformada por Marcelo Melo y Alexander Zverev.

El mexicano y Jódar han construido su camino con autoridad, en primera ronda sobrevivieron a un partido cerrado que se definió en super tie-break, mostrando sangre fría en los momentos clave.

En cuartos de final elevaron su nivel, con mayor contundencia en el servicio y buena coordinación en la red, lo que les permitió instalarse entre las cuatro mejores parejas del torneo.

Ahora el desafío será mayor, Marcelo Melo es uno de los doblistas más exitosos de la última década, mientras que Zverev aporta potencia y jerarquía desde el fondo de la cancha. El encuentro está programado alrededor de las 20:10 horas (tiempo del centro de México).

La otra semifinal de dobles, pactada aproximadamente a las 19:00 horas, enfrentará a Vasil Kirkov / Bart Stevens contra Alexander Erler / Robert Galloway, cuatro jugadores que han tenido una semana consistente en Acapulco.

Semifinales de individual masculino

En el cuadro individual masculino, los cuatro sobrevivientes han tenido recorridos exigentes y llegan en buen momento competitivo.

La primera semifinal, programada a las 19:00 horas, enfrentará al serbio Miomir Kecmanović ante el italiano Flavio Cobolli.

Kecmanović ha destacado por su solidez desde el fondo de la cancha y un servicio efectivo en momentos clave. Durante la semana dejó en el camino a rivales complicados, mostrando regularidad y temple en intercambios largos.

Cobolli, por su parte, ha sido una de las revelaciones del torneo, el italiano ha jugado con agresividad, tomando la iniciativa desde la devolución y aprovechando su movilidad para imponer ritmo. Su camino incluyó una victoria importante en cuartos de final que confirmó su gran momento.

La segunda semifinal se disputará a las 20:30 horas, con duelo estadounidense entre Frances Tiafoe y Brandon Nakashima.

Tiafoe ha mostrado su experiencia en escenarios grandes, resolviendo partidos cerrados con potencia y carisma ante el público. Nakashima, en cambio, ha construido su avance con disciplina táctica, buena lectura de juego y consistencia desde la línea de base, el choque promete intensidad y puntos espectaculares.

Las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 podrán verse en México a través de ESPN y en plataformas digitales con derechos de transmisión.

