¿Y si sí? Pato O’Ward gana el Gran Premio Honda Indy 200, su primer triunfo de la temporada
El piloto Patricio “Pato” O’Ward logró su primer triunfo de la temporada en la IndyCar este domingo 5 de julio. El mexicano se impuso en una intensa batalla frente a su compañero de Arrow McLaren, Christian Lundgaard.
El mexicano se llevó el Gran Premio Honda Indy 200, disputado en el circuito de Mid-Ohio.
El podio se completo con Christian Lundgaard, también de Arrow McLaren, en el segundo lugar, mientras que el estadounidense Kyle Kirkwood, de Andretti Global, quedo en el tercer puesto.
Con esta victoria, Pato O’Ward sumó así el décimo triunfo de su trayectoria en la categoría.
Pese a no subir al cajón y quedar en quinta posición, el piloto Álex Palou mantuvo el liderato de la clasificación general al ampliar su cuenta a 404 puntos.
El triunfo de Pato O’Ward se suma al del mexicano Isaac Del Toro, quien por la mañana consiguió la primera victoria de su carrera en el Tour de Francia, al imponerse en la segunda etapa de la edición 2026, disputada con final en Barcelona.
La felicitación de la presidente a Pato O’Ward
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al mexicano a través de redes sociales por su victoria en la Indy Car.
Resultados del GP de Mid-Ohio (90 vueltas)
- Patricio O’Ward (Arrow McLaren)
- Christian Lundgaard (Arrow McLaren) +0.9877 s
- Kyle Kirkwood (Andretti Global) +2.2463 s
- Rinus VeeKay (Juncos Hollinger Racing) +2.7929 s
- Alex Palou (Chip Ganassi Racing) +7.5453 s
- Will Power (Andretti Global) +10.9572 s
- Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing) +15.8407 s
- David Malukas (Team Penske) +16.5104 s
- Josef Newgarden (Team Penske) +21.0668 s
- Nolan Siegel (Arrow McLaren) +25.6258 s
- Caio Collet (A.J. Foyt Enterprises) +26.6088 s
- Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) +30.7914 s
- Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) +31.3557 s
- Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) +36.3424 s
- Kyffin Simpson (Chip Ganassi Racing) +37.0539 s
- Scott McLaughlin (Team Penske) +39.8240 s
- Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) +42.7742 s
- Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing) +51.1645 s
- Santino Ferrucci (A.J. Foyt Enterprises) +56.6523 s
- Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing) +1:00.4321 min
- Marcus Ericsson (Andretti Global) +1:01.0731 min
- Robert Robb (Juncos Hollinger Racing) +1:05.2107 min
- Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) +1:06.4289 min
- Michael Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1:07.4209 min
- Dennis Hauger (Dale Coyne Racing) a una vuelta.