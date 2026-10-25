Pumas y Tigres empatan en CU y complican su camino hacia la Liguilla

Ambas escuadras sufrieron en CU | Imago7

Pumas y Tigres empataron 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario durante la jornada 14 del Apertura 2026. Robert Morales adelantó a los universitarios al minuto 56, pero Juan Brunetta igualó 20 minutos después tras una asistencia de Guillermo Martínez. En el cierre, Keylor Navas intervino ante Ozziel Herrera y Emiliano Gómez para evitar que Tigres completara la remontada, por lo que ambos equipos terminaron repartiendo puntos. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.