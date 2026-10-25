Entra en vigor la llamada “ley predialazo”: ¿pagarás más impuesto predial por tu casa?

La ley de amortización catastral, podría impactar el predial. Foto: Cuartoscuro

Este sábado 24 de octubre de 2026 entró en vigor en México la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, conocida por sus críticos como “ley predialazo”, que busca actualizar y homologar la información de los inmuebles del país. Aunque la nueva legislación no establece un aumento directo al impuesto predial, la actualización de los valores catastrales podría repercutir en lo que pagan los propietarios de viviendas y terrenos.

El decreto fue publicado el viernes 23 de octubre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para modernizar los catastros y los registros públicos de la propiedad.

La reforma deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 8 de septiembre de 2026 y fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 6 de octubre, con 324 votos a favor, 107 en contra y una abstención.

¿Aumentará el impuesto predial con la nueva ley en México?

La entrada en vigor de la llamada “ley predialazo” no significa que los propietarios deban pagar automáticamente más impuesto predial a partir de este sábado.

La legislación federal establece mecanismos para modernizar y actualizar los sistemas catastrales, pero no fija una nueva tasa nacional del predial ni determina un porcentaje de incremento para las viviendas.

Sin embargo, el monto que paga cada propietario podría cambiar si las autoridades competentes actualizan el valor catastral de su inmueble y ese nuevo valor se utiliza para calcular el impuesto, conforme a las disposiciones fiscales locales.

El valor catastral es una referencia administrativa que las autoridades asignan a los inmuebles considerando elementos establecidos en la legislación correspondiente, como las características del terreno y de la construcción.

Por ello, un incremento en ese valor puede repercutir en el pago del predial, incluso cuando la tasa del impuesto permanezca sin modificaciones.

La posibilidad de un aumento dependerá de las reglas fiscales de cada entidad o municipio, así como de las actualizaciones que realicen sus autoridades.

¿Por qué dicen que el predial podría aumentar hasta 100%?

Durante la discusión legislativa, integrantes de la oposición cuestionaron los posibles efectos de la actualización de los valores catastrales.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Gerardina Campuzano, advirtió que no es necesario modificar la tasa del impuesto para que los propietarios terminen pagando más.

De acuerdo con su planteamiento, si aumenta el valor catastral de una vivienda o terreno, también podría incrementarse la cantidad utilizada como base para calcular el predial.

Por su parte, el asesor inmobiliario Fernando Soto consideró necesaria la modernización de los catastros ante los niveles de recaudación del impuesto en México, pero advirtió sobre sus posibles consecuencias económicas.

El especialista señaló que, en determinados casos, la actualización del valor de los inmuebles podría provocar incrementos de hasta 100% en el pago del predial.

Como ejemplo, planteó el caso de una vivienda con valor catastral de un millón de pesos que, después de una actualización, pudiera registrar un aumento en el impuesto.

No obstante, el incremento de 100% es una estimación del especialista y no una disposición establecida por la nueva ley. Tampoco significa que todos los propietarios vayan a pagar el doble.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Armonización Catastral y Registral?

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, la legislación busca establecer criterios comunes para la administración de la información inmobiliaria en México.

Entre los cambios contemplados se encuentran:

Actualizar la información de los catastros y registros públicos de la propiedad

Homologar trámites, requisitos y procedimientos catastrales

Implementar una Clave Única Catastral para identificar cada inmueble

Crear una Cédula Única Catastral y Registral que vincule información del predio con su registro de propiedad

Desarrollar plataformas digitales para gestionar trámites y servicios

Facilitar el intercambio de información entre autoridades federales, estatales y municipales

El artículo 17 contempla que la Plataforma Catastral Municipal incluya un módulo de gestión del impuesto predial y otro para habilitar pagos digitales.

Esto permitirá incorporar herramientas tecnológicas para la administración del impuesto, aunque la existencia de estos módulos no implica, por sí misma, un incremento en las cantidades que deben pagar los contribuyentes.

La legislación también establece que la información catastral y registral deberá mantenerse vinculada para identificar inconsistencias y permitir su corrección conforme a las disposiciones aplicables.

¿Cuándo podrían reflejarse los cambios en el pago del predial?

Aunque la ley entró en vigor este 24 de octubre de 2026, su implementación contempla diferentes plazos para las autoridades.

El decreto establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá emitir, en un máximo de 30 días hábiles, los lineamientos para implementar los planes nacionales correspondientes.

Asimismo, las autoridades catastrales y registrales deberán adoptar los modelos de homologación y las plataformas previstas a más tardar el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de que entren en operación el 1 de enero de 2027.

Por su parte, los congresos estatales tendrán un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor para realizar las adecuaciones legales necesarias.

Estas fechas corresponden a la implementación administrativa de la reforma y no establecen que el impuesto predial aumentará automáticamente en enero de 2027.

Cualquier modificación en los pagos dependerá de la legislación fiscal aplicable y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

¿Cómo saber si pagarás más predial en 2027?

Para conocer si el impuesto predial de una vivienda o terreno tendrá modificaciones, los propietarios deberán consultar la información de las autoridades hacendarias o catastrales correspondientes a la ubicación del inmueble.

Entre los elementos que permiten identificar posibles cambios se encuentran:

El valor catastral registrado actualmente

Las tablas de valores catastrales aprobadas para el siguiente ejercicio fiscal

Las tasas y tarifas del impuesto predial vigentes en el municipio o entidad

Los descuentos, subsidios o beneficios fiscales que resulten aplicables

El importe señalado en la boleta de pago correspondiente

En México, el impuesto predial es una contribución de carácter local, por lo que su cálculo y cobro dependen de las disposiciones aplicables en cada territorio.

La nueva legislación federal no sustituye automáticamente esas reglas ni establece una tarifa única para todas las viviendas del país.

Por lo tanto, no existe un monto general de aumento del predial para 2027 derivado exclusivamente de la entrada en vigor de esta ley.

¿Dónde consultar la nueva ley publicada en el DOF?

El decreto de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue publicado el 23 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.

El documento contiene 45 artículos y ocho disposiciones transitorias que regulan las atribuciones de las autoridades, las plataformas digitales, la identificación de inmuebles y los plazos para implementar la legislación.

Su primer artículo transitorio establece que el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que su vigencia comenzó este sábado 24 de octubre.

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