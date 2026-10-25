“No son nuestros hombres”: Bukele niega que restos recibidos sean de 4 militares secuestrados en Haití

Foto: Reuters

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descartó que los restos humanos entregados por una organización no gubernamental (ONG) coincidan con los cuatro militares salvadoreños desaparecidos y secuestrados por las bandas criminales en Haití el pasado domingo.

“No son nuestros hombres”, aseguró Bukele en sus redes sociales, afirmando que una ONG les entregó unos restos humanos en el aeropuerto que no pertenecían a los de los cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados en el país haitiano.

No son nuestros hombres.



Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos.



Sin embargo, los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una… https://t.co/yQuzUhDq0s pic.twitter.com/bzPdBqSsd5 — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 25, 2026

El mandatario salvadoreño especificó que los “restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros militares y a una persona que portaba un uniforme de un ejército de otro país”, negando las afirmaciones de varios medios de comunicación, que apuntaban a la hipótesis de que se trataba de los mencionados militares.

Así, aclaró que no son “sus soldados”, puesto que entre los restos también “se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países”.

Bukele lanzó el jueves una “operación militar para rescatarlos”, asegurando que los cuatro rehenes son técnicos de aviación dedicados a labores de evacuación médica dentro de la misión internacional. Su objetivo es que los “cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño”.

En este sentido, el viernes llegó a Haití un contingente del Ejército de El Salvador para reforzar las labores de búsqueda de los cuatro militares. Aunque el número de efectivos no ha sido revelado oficialmente, varios medios locales apuntaban a un total de 450 militares desplegados en Haití.

El secuestro se produjo en el marco de una emboscada perpetrada el pasado domingo contra un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en la zona de Santo, en el área metropolitana de Croix-des-Bouquets, cerca de la capital, Puerto Príncipe. Desde entonces, GSF ha llevado a cabo operativos de rastreo con apoyo aéreo que se han saldado, hasta el momento, con la muerte de “varios” presuntos pandilleros y con cuatro efectivos internacionales heridos.

Este suceso evidencia el recrudecimiento de la violencia en el país caribeño. El máximo representante de Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, alertó recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU de la “capacidad de las bandas para adaptar sus tácticas a medida que se intensifican las operaciones de seguridad”, recurriendo cada vez más a la toma de rehenes.

Actualmente, la GSF cuenta con poco más de mil 500 efectivos desplegados, muy por debajo de los 5 mil 550 agentes autorizados por Naciones Unidas.

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